1. Erfassen Sie die Kundenanforderungen entlang der Customer Journey

Mit Blick auf die Customer Journey sollten Unternehmen zunächst die aktuellen Touchpoints mit ihren Kunden aufzeichnen – von der ersten Awareness bis hin zur Kundenbindung nach dem Kaufvorgang. Darauf aufbauend muss das Gespräch mit Kunden gesucht werden, um zu ermitteln, auf welche zusätzlichen Touchpoints diese Wert legen und wo aktuelle Probleme oder Pain Points liegen.



Um ableiten zu können, welche konkreten Maßnahmen getroffen werden müssen, gilt es aber vor allem zu verstehen: Wie informieren sich Kunden heute? Wie treffen sie ihre Kaufentscheidungen? Welche digitalen Touchpoints sind ihnen wichtig? Und was macht der Wettbewerb bereits besser?



2. Richten Sie Ihre Kanäle an der Customer Journey aus

Ein hybrides Vertriebsmodell sollte alle relevanten Funktionen umfassen. Eine Gegenüberstellung verdeutlicht die Unterschiede:



Bei einem traditionellen Vertriebsmodell wird das Kundeninteresse in der Regel durch die Bespielung mittels Messen, Print etc. geweckt. Der Verkauf erfolgt häufig durch den Außendienst via Face-to-Face-Interaktion; bei Kleinkunden zum Teil durch den Innendienst. Dieser übernimmt häufig auch den weiteren Kundenservice, die Auftragsbearbeitung, Reklamationen etc.



Zukunftsfähige Vertriebsmodelle dagegen agieren bedeutend digitaler. Der Außendienst nimmt eine verstärkte Beraterrolle ein und betreut nur noch Kunden mit gewisser Größe bzw. Potenzial. Ein beträchtlicher Anteil an Kunden wird direkt vom Innendienst betreut; kleinere Accounts zum Teil auch vollständig digital und automatisiert. Vorgänge wie Angebotserstellung oder Reklamationen verlaufen ebenso wesentlich digitaler und automatisiert.



Wichtig: Die Kanäle müssen so ausgerichtet sein, dass Unternehmen ihren Kunden über die gesamte Customer Journey hinweg eine ideale Betreuung bieten können.