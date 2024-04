Die UniCredit Bank Austria bekommt eine Doppelspitze: Der bisherige Alleinvorstand Robert Zadrazil wird Country Manager in Österreich. Neuer CEO wird Ivan Vlaho, bisher CEO der Zagrebacka Banka. Das wurde am Dienstagnachmittag von der Bank Austria bekannt gegeben. Der Wechsel wird mit 1. Mai 2024 wirksam. Begründet wird der Schritt mit den vielfältigen Aufgaben, da sich Österreich zunehmend zu einem Key Player in den CEE-Märkten der UniCredit entwickle.

