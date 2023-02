Ab sofort leitet Thomas Grudl die Anwendungstechnik beim Dämmstoffspezialisten Isover. Vor seinem Wechsel zu Saint-Gobain Austria war der 51-Jährige bei anderen renommierten Baustoffherstellern im technischen Bereich in Österreich sowie im internationalen Umfeld tätig.

Thomas Grudl ist seit 2017 Präsident bei BauGenial und engagiert sich ehrenamtlich in dieser Rolle für leichtes und ressourcenschonendes Bauen. „Isover unterstützt mit seinen innovativen Dämmstofflösungen alle Anforderungen an energieeffizientes und nachhaltiges Bauen“, erklärt Grudl, der in seiner neuen Funktion direkt an Michael Allesch, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb Isover und Rigips, berichtet.



Thomas Grudl blickt mittlerweile auf mehr als 20 Jahre Erfahrung bei national und international agierenden Baustoffproduzenten zurück.