Was das genau bedeutet? Alles dreht sich um effektive Wege aus der Krise. In Linz erwarten die Konferenz-Teilnehmer Vorträge von bekannten Branchengrößen wie Jörg Theis, Chief Executive Officer von B&R Automation. „Preise signalisieren Werte. Für die richtige Konstellation beider bedarf es vieler Informationen, fokussierter Bearbeitung und vor allem guter Implementierung“, erklärt Theis, der in seinem Vortrag einen Blick auf Pricing in volatilen Zeiten werfen wird.



Aber damit nicht genug. So konnte Simon-Kucher auch Dr. Reinhard Nöbauer, Member of the Management Board voestalpine High Performance Metals als Gastredner gewinnen. Sein Expertenbeitrag zu Digital Sales Excellence wird bereits heiß erwartet. „Genau das wünschen sich unsere Teilnehmer. Echte Insights, angeregte Diskussionen“, erklärt Othmar Schwarz. Dazu gehörten auch Blicke hinter die Kulissen. „Paul Fattinger teilt mit uns die Erfolgsstory des Kinderfahrrad-Herstellers Woom. Von der Garage zum Weltmarktführer. Das sind Inhalte, die inspirieren und an die man sich langfristig erinnert.“