Inflation, Material, Energie und Lohnkosten weiterhin auf Höhenflug



Nach wie vor werden Inflationsraten, Material-, Energie- und Lohnkostenanstiege in ungeahnter Höhe verzeichnet. Eine kurzfristige Beruhigung ist flächendeckend noch nicht absehbar. In Österreich lag die Inflationsrate im Mai 2022 bei 7,7% und damit auf dem höchsten Stand seit April 1976. Material- und Rohstoffpreise bewegen sich ebenso weiterhin in unvorhergesehenen Höhen, wie etwa die Entwicklung des 24 Rohstoffe umfassenden S&P GSCI Index verdeutlicht: Dieser stieg innerhalb der letzten 12 Monate um 40%, seit März 2020 um 120%. Auch Energie- und Lohnkosten befinden sich auf einem Höhenflug.



Preisanpassungen unvermeidbar



Industrieunternehmen stehen dadurch weiterhin unter großem Druck, Preisanpassungen erfolgreich durchzuführen. Diese unterscheiden sich dabei nicht nur in der Höhe, sondern auch in ihrer Häufigkeit zu Preisanpassungen vor 2020. Nicht selten sehen wir bei unseren Kunden aktuell Preiserhöhungen im zweistelligen Bereich sowie mehrere im Jahr – Ausprägungen, die bis vor einiger Zeit unüblich, wenn nicht sogar undenkbar erschienen.



Viele geplante Erhöhungen scheitern



Doch wie lassen sich höhere Preise bestmöglich durchsetzen? Mit dieser Frage scheinen viele Unternehmen weiterhin überfordert. Das zeigen nach wie vor geringe Durchsetzungsraten von Preiserhöhungskampagnen. Im Rahmen einer Simon-Kucher Kurzstudie gaben nur 5% der befragten Industrieunternehmen an, geplante Preiserhöhungen erfolgreich durchgesetzt zu haben – etwa zwei Drittel der Befragten konnten max. 40% der gesetzten Ziele erreichen. Woran scheitert es? Hier sehen die Unternehmen sowohl Kunden, Wettbewerb, vielfach aber auch sich selbst als Hauptgrund.