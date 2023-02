Dr. Thomas Haller, Global Head of Energy und Managing Partner, und Othmar Schwarz, Partner und verantwortlich für das Industriegeschäft in Österreich, gaben gemeinsam mit Rudolf Loidl vom INDUSTRIEMAGAZIN den Auftakt in der voestalpine Stahlwelt.



Nach der Begrüßung durften sich die Konferenzteilnehmer auf spannende Vorträge bekannter Branchengrößen freuen. So gewährte gleich zu Beginn Paul Fattinger, Chief Financial Officer von woom, einen besonderen Blick hinter die Kulissen. In seinem Vortrag, der das Publikum thematisch „Von der Garage zum Weltmarktführer“ führte, teilte er die Erfolgsgeschichte hinter dem inzwischen weltweit größten Hersteller von Kinder-Fahrrädern. Ein besonderer Clou: Da die Konferenz in einem Mix aus lokalen und virtuellen Inhalten parallel in Linz, Zürich und Köln stattfand, wurde der Beitrag in gleich drei Länder ausgestrahlt. Dieses hybride Modell beeindruckte auch in diesem Jahr das Publikum.

Im Anschluss warf Jörg Theis, Chief Executive Officer von B&R Automation, einen Blick auf Pricing in volatilen Zeiten und erläuterte, worauf es wirklich ankommt.



Schließlich begeisterte auch Dr. Reinhard Nöbauer, Member of the Management Board voestalpine High Performance Metals, mit Know-How und Einblicken im Rahmen seines Expertenbeitrags zu Digital Sales Excellence.