Ederer, gebürtige Wienerin, begann ihre Laufbahn nach dem Abschluss ihres Volkswirtschaftsstudiums in der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Arbeiterkammer Wien. In den folgenden Jahren war sie unter anderem als Europa-Staatssekretärin tätig und spielte eine Schlüsselrolle beim EU-Beitritt Österreichs. Im Jahr 2000 wechselte sie in den Vorstand der Siemens AG Österreich, wo sie von 2006 bis 2014 als Generaldirektorin fungierte. 2010 trat sie in den Vorstand des deutschen Siemens-Konzerns ein, den sie 2013 wieder verließ.

Brigitte Ederer wurde bereits im September 2014 zur Aufsichtsratsvorsitzenden der ÖBB-Holding AG gewählt. Unter der FPÖ-geführten Regierung und dem damaligen Infrastrukturminister Norbert Hofer wurde sie aus ihrer Position entfernt. Ederer äußerte später öffentlich Kritik an der Art und Weise ihrer Abberufung, was sie als politisch motiviert ansah. Sie betonte, dass sie bei einer erneuten Regierungskonstellation aus Schwarz-Blau nicht weiter im Amt bleiben würde, da sie solche Erfahrungen nicht noch einmal machen möchte​.

Andrea Reithmayer bleibt dem ÖBB-Konzern jedoch erhalten und wird künftig eine leitende Rolle im Immobilienmanagement der ÖBB Infra übernehmen, so das Unternehmen in einer Aussendung.



Der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat der ÖBB-Holding AG besteht nun aus Brigitte Ederer (Vorsitzende), Kurt Weinberger (1. Stellvertreter), Herbert Kasser (2. Stellvertreter), Elfriede Baumann, Cornelia Breuß, Markus Himmelbauer, Angela Köppl und Cattina Leitner. Zusätzlich entsandte der Betriebsrat Roman Hebenstreit (3. Stellvertreter), Gerhard Siegl, Olivia Janisch und Andreas Martinsich in das Gremium. Elfriede Baumann wurde darüber hinaus in den Aufsichtsrat der ÖBB-Personenverkehr AG und Angela Köppl in den Aufsichtsrat der Rail Cargo Austria AG berufen.