Über die HB-Brantner-Gruppe:



Die HB-Brantner-Gruppe ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Laa an der Thaya. Das Unternehmen produziert ausschließlich am Standort in Niederösterreich und ist einer der führenden Hersteller von Anhänger, Muldenkippern, Abschiebefahrzeugen und Streutechnik in Europa. Das Produktportfolio umfasst aktuell nicht nur landwirtschaftliche Anhänger und Streutechnik, sondern spezialisiert sich, aufgrund seiner hohen Fertigungstiefe und Technologiereife, auf Kundenaufträge in den Bereichen Agrar- und Umwelttechnik sowie Nutz- und Schienenfahrzeuge.