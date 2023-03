Das österreichische Steuerberatungsunternehmen TPA erweitert seine Geschäftsführung und hat mit Jahresbeginn Phillip Andert, Judith Lidy, Magdalena Pleyer und Peter Steiner zu Vorständen bestellt.



Phillip Andert (35) studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien mit den Schwerpunkten Steuern und Rechnungslegung. Der Steuerberater ist seit fünf Jahren bei TPA, davor war er in verschiedenen Kanzleien tätig. Unternehmen, Start-Ups und Freiberufler sind die Steckenpferde des Steuer-Allrounders. Phillip Andert ist zudem Autor von Fachbeiträgen und Referent.

Judith Lidy (43) ist seit 2018 bei TPA und auf die laufende Beratung von Immobilienfonds und -gesellschaften sowie Immobilientransaktionen spezialisiert. Zuvor war die Steuerberaterin mehrere Jahre in der Konzernsteuerberatung internationaler Mandanten tätig. Ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre absolvierte sie an der WU Wien und der Wirtschaftsuniversität Budapest (CEEPUS). Die Mutter von zwei Kindern hat bei TPA in kürzester Zeit die Karriereleiter erklommen.



Magdalena Pleyer (35) verstärkt seit 2013 das Team der TPA Steuerberatung. Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt im Bereich Umsatzsteuer, insbesondere Margenbesteuerung und Compliance. Magdalena Pleyer studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien und spezialisierte sich rasch auf Steuern und Rechnungslegung. Vor ihrem Einstieg bei TPA absolvierte die lösungsorientierte Steuerberaterin im Rahmen ihres Studiums mehrere Auslandsaufenthalte in Calgary (Kanada) und Caracas (Venezuela).



Peter Steiner (38) ist direkt nach seinem erfolgreichen Abschluss des Studiums der Handelswissenschaften an der WU Wien im Jahr 2012 bei TPA eingestiegen. Der Steuerberater legte den Schwerpunkt seines Studiums auf Steuerrecht, das er mit einem Auslandssemester in Illinois (USA) abrundete. Seine Tätigkeitsschwerpunkte als Steuerberater liegen in der Beratung bei Transaktionen, Strukturoptimierungen und Compliance-Themen für nationale und internationale Mandanten, insbesondere im Immobilienbereich.



TPA beschäftigt an vierzehn österreichischen Niederlassungen über 700 Mitarbeiter.

