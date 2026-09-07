Innovation, digitale Prozesse, unternehmerische Freiheit und Mitarbeiterentwicklung: Auf diese Hebel setzt der Sondermaschinenbauer Fill, um vom Innviertel aus international wettbewerbsfähig zu bleiben. CTO Alois Wiesinger und COO Günter Redhammer betonen die Bedeutung dieser inneren Haltung. „Wir jammern nicht. Nötig sind eine gesunde Portion Optimismus und positive Energie“, sagt Wiesinger.



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Fill wurde 1966 gegründet, ist zu 100 Prozent in Familienbesitz und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter am Standort. Weitere Niederlassungen gibt es in Mexiko, China und den USA, der Umsatz liegt bei rund 210 Millionen Euro.

Hirschmann Automotive baut Werk im laufenden Betrieb um – und gewinnt Fabrik2026

Vier Unternehmen aus Österreich schafften es heuer ins Finale von Fabrik2026: neben Hirschmann Automotive, hollu Systemhygiene und Zotter Schokolade auch Fill Maschinenbau. Der von Fraunhofer Austria und INDUSTRIEMAGAZIN ausgetragene Wettbewerb zeichnet keine Hochglanzfabriken aus, sondern Produktionsstandorte, die sich nachweislich weiterentwickeln – in Effizienz, Digitalisierung, Resilienz und Nachhaltigkeit.

Billigere Intelligenz aus China: Warum Europas Industrie neu rechnen muss

Bewertet wurden die Unternehmen in den Kategorien Efficient Factory, Smart Factory und Sustainable Factory. Im Finale galt es anschließend, die Besonderheiten der eigenen Produktion noch einmal auf den Punkt zu bringen: zehn Minuten Präsentation, gefolgt von zehn Minuten Fragen der Jury.

Tough guys: Das sind die besten Fabriken Österreichs

Die Bandbreite von Fill reicht in der Luftfahrt „von der einzelnen Faser bis zum geprüften Bauteil“, im Automotive-Bereich von Aluminiumtechnologien bis zu hochautomatisierten Anlagen. Im Skibereich arbeiten nach Fill-Angaben sämtliche Skihersteller mit Fill-Anlagen. Hinzu kommen Lösungen etwa für die Holzindustrie oder für Schalungssysteme.