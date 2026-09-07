Effizienz, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und die Fähigkeit, Produktion unter hohem Kostendruck weiterzuentwickeln: Vier Unternehmen aus Österreich schafften es heuer ins Finale von Fabrik2026. Hirschmann Automotive, Fill Maschinenbau, hollu Systemhygiene und Zotter Schokolade zeigten dabei, wie unterschiedlich industrielle Spitzenleistung aussehen kann.

Tough guys: Das sind die besten Fabriken Österreichs

Der von Fraunhofer Austria und INDUSTRIEMAGAZIN ausgetragene Wettbewerb sucht keine Hochglanzfabriken, sondern Standorte, die messbar besser werden: effizienter, digitaler, resilienter und nachhaltiger. Genau das wurde bei den stundenlagen Vor-Ort-Evaluierungen sichtbar.

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Da wird eine Fabrik bei laufender Produktion grundlegend uamgebaut, eine Großanlage virtuell in Betrieb genommen, der Materialfluss automatisiert oder eine Produktion mit hunderten Artikeln beherrscht. Bewertet wurde in den Kategorien Efficient Factory, Smart Factory und Sustainable Factory.



Fabrik2024: Härtetest bei zwei Vorfinalisten



Im Finale mussten die vier Unternehmen dann noch einmal verdichten, was ihre Produktion besonders macht – zehn Minuten Präsentation, zehn Minuten Fragen der Jury. Heraus kam kein einheitliches Rezept für die Fabrik der Zukunft. Sondern sehr konkrete Beweise dafür, wie breit industrielle Exzellenz 2026 definiert werden muss.