Hirschmann Automotive aus Rankweil ist „Fabrik des Jahres 2026“. Der Kontaktierungssystemehersteller setzte sich beim Produktions-Award Fabrik2026 durch und holte den Gesamtsieg des von Fraunhofer Austria und INDUSTRIEMAGAZIN vergebenen Wettbewerbs. Zusätzlich wurde das Werk Rankweil mit dem Kategoriepreis „Efficient Factory“ ausgezeichnet.

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Weitere Kategoriepreise gingen an hollu Systemhygiene und Fill Maschinenbau. Das hollu-Werk in Zirl gewann die Kategorie „Sustainable Factory“. Fill Maschinenbau aus Gurten in Oberösterreich wurde als „Smart Factory 2026“ ausgezeichnet. Der Sondermaschinenbauer überzeugte die Jury mit durchgängigen digitalen Modellen, papierarmer Fertigung und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Planung und Kalkulation.

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In der Jurybegründung zu Fill wurde vor allem die Verbindung aus modellbasierter Fertigung und KI-gestützter Teile- und Kalkulationslogik hervorgehoben. Besonders relevant sei dieser Ansatz in einem Umfeld, das stark von kundenspezifischen Projekten geprägt ist. Fill entwickelt und produziert Sondermaschinen für unterschiedliche Technologien, Märkte und Kunden – entsprechend hoch sind die Anforderungen an Planung, Fertigung und Montage.

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Im Zentrum der Smart-Factory-Strategie steht bei Fill das durchgängige digitale Modell. In der Konstruktion arbeitet das Unternehmen mit 3D-Modellen, die über die Arbeitsvorbereitung in die Fertigungsplanung und weiter in die Produktion überführt werden. Aufträge, Modelle und Zeichnungen werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Maschinen digital bereitgestellt. Auch Werkzeugdaten werden digital an die Maschine übertragen. In Fertigung und Montage ersetzt das digitale Modell die klassische Zeichnung mittlerweile weitgehend.

Auch Künstliche Intelligenz ist bei Fill bereits Teil der industriellen Praxis. Eingesetzt werden unter anderem KI-gestützte Kalkulationsmodelle für den Blech-Zukauf. Zudem laufen Fertigungsplanung und operativer Einkauf weitgehend automatisiert. Nach Angaben des Unternehmens sind KI-Anwendungen inzwischen bei den meisten Fill-Anlagen ein fixer Bestandteil und schaffen zusätzlichen Mehrwert für Kunden.