Maschinenbau Fill Leadership : Fill Maschinenbau: Wie Theresa und Laurenz Fill als dritte Generation im Unternehmen durchstarten

24.09.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Beim Maschinenbauer Fill in Gurten wächst die dritte Generation heran: Theresa und Laurenz Fill. Lesen Sie in Teil 2 der Serie Junge Führungskräfte mehr über ihren Werdegang, die Stärken der Fill-Unternehmenskultur und in welchen Bereichen die beiden im Familienunternehmen tätig sind.
Fill Theresa Laurenz

Theresa und Laurenz Fill. Die Kinder von Geschäftsführer Andreas Fill bringen neue Schwerpunkte ins Familienunternehmen.

- © Antje Wolm

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Erstveröffentlichung
24.09.2025
Letzte Aktualisierung
02.06.2026
Daniel Pohselt