Der Krieg gegen die Ukraine hat die Entwicklung militärischer Technologien erheblich beschleunigt. Besonders deutlich zeigt sich das beim Einsatz unbemannter Systeme: Kleine Aufklärungsdrohnen beobachten gegnerische Stellungen, mit Sprengstoff bestückte Fluggeräte greifen Fahrzeuge und Infrastruktur an, während Bodenroboter Munition, Lebensmittel oder Verwundete transportieren. Nun will die Ukraine die Automatisierung ihrer Streitkräfte weiter ausbauen und dabei auch humanoide Roboter erproben.

Der ukrainische Militärtechnologie-Cluster Brave1 kündigte Anfang Juli 2026 einen Förderwettbewerb für zweibeinige Roboter an. Das Ziel sei, möglichst viele Aufgaben an der vordersten Frontlinie zu automatisieren und dadurch die Gefährdung ukrainischer Soldaten zu verringern, erklärte Brave1-Leiter Andrii Hrytseniuk bei einer Veranstaltung der Organisation. Die geplanten Systeme sollen zunächst vergleichsweise einfache Tätigkeiten beherrschen und später schrittweise mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet werden.