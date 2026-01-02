Das ist Agile ONE. Kein Science-Fiction-Maskottchen, sondern ein Roboter für eine echte Fabrik – das ist zumindest der Plan. Mehr als 2.500 Robotik- und KI-Expertinnen und -Experten tüfteln an Standorten in Deutschland, China und Indien. Und schon nächstes Jahr soll Agile ONE in Bayern in Kleinserie produziert werden. Bayerische Wertarbeit mit 20 Kilo Hubkraft. Selbst für die industrielle Skalierung – also den Einzug in die Fabriken – existiert ein Pfad.

Denn genau an dem Tag, an dem Agile ONE der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, wurde auch ein kleines Industrieerdbeben bekannt: Agile Robots übernimmt die Automatisierungssparte von Thyssenkrupp. Thyssenkrupp Automation Engineering – in den 1950er Jahren als Johann A. Krause KG gegründet – baut heute komplette Produktionsanlagen für die Autoindustrie, mit Umsätzen im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Also: echte Fabriken, echte Linien, echte Taktzeiten. Keine Messestand-Magie.