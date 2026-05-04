AI : Siemens-Manager: „Wir brauchen Industrial AI - keine Halluzinationen am Shopfloor“

04.05.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Matthias Oppelt baut bei Siemens Digital Industries Brücken zwischen großen Konzernen und agilen Startups. Am Rande der Hannover Messe sprach er über Kundenträume, die Faszination von Physical AI und warum „so wie es immer war“ heute keine Option mehr ist.
Mathias Oppelt

Matthias Oppelt, Siemens Digital Industries: "Es braucht Leute, die mit dem Status quo unzufrieden sind"

- © EUROMEDIAHOUSE GmbH Vahrenwalder Str.263 30179 Hannover

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 9,90
Erstveröffentlichung
04.05.2026
Letzte Aktualisierung
04.05.2026
Wolfgang Korne