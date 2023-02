Erst Anfang November wurde bekannt, dass die Austrotherm Gruppe den rumänischen XPS-Dämmstoffproduzenten Zentyss übernommen hat. Diese Akquisition erhöhe die Versorgungssicherheit und das Produktangebot für die Kunden in Rumänien und im angrenzenden Ausland, hiess es. Die zentrale Lage von Arad ermöglicht eine Optimierung der Transportwege zu den Kunden, wodurch der CO2-Ausstoß massiv reduziert werden kann. In den kommenden Jahren plant Austrotherm weiter in den Standort zu investieren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Austrotherm Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 517 Millionen € und beschäftigte per 31.12. 2021 in Summe 1.200 Mitarbeiter. Die sich in österreichischem Familienbesitz befindliche Austrotherm Gruppe verfügt nun aktuell in 12 Ländern über insgesamt 26 Produktionsstandorte für Dämmstoffe. Neben der Zentrale in Wopfing und den Werken in Pinkafeld und Purbach ist der Dämmstoffpionier mit Unternehmen in Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Polen, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ungarn und der Türkei vertreten. Die Austrotherm Gruppe ist ein Unternehmen der Schmid Industrieholding, die per 31.12.2021 mit 6.600 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro erwirtschaftete.