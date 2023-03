Bei der ÖBB-Gütertransporttochter Rail Cargo ist man bei der Suche nach einem Vorstand für den Bereich Markt und Vertrieb fündig geworden. Christoph Grasl folgt per 3. April Gottfried Eymer nach, der die Firma per Ende Dezember 2022 auf eigenen Wunsch verließ. Der 47 Jahre alte Burgenländer hat laut ÖBB-Aussendung Managementerfahrung im internationalen Logistikvertrieb und setzte sich in einem Hearing durch. Silvia Kaupa-Götzl wurde als Vorständin der Postbus AG verlängert.



Kaupa-Götzl (48) ist für die Bereiche Personal, Controlling & Finanzen, Verkehrsmarkt, Technik & IT sowie Recht und Einkauf zuständig. Die Verlängerung erfolgte für drei Jahre mit Verlängerungsoption um zwei Jahre. Auch das Vorstandsmandat von Alfred Loidl, verantwortlich für die Regionalmanagements und das Produktionsmanagement in der Österreichischen Postbus AG, wurde um weitere zwei Jahre verlängert.



Ralf Mair wurde als neuer Geschäftsführer der ÖBB-Produktion GmbH für drei Jahre bestellt, wie die ÖBB weiters mitteilten. Der 51-Jährige folgt Christian Petschar (58) nach, hat eine Verlängerungsoption für zwei weitere Jahre und tritt seine neue Funktion am 1. Mai an. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Ursula Zechner (47) soll er die ÖBB-Produktion als Anbieter von Traktions- und Serviceleistungen für die ÖBB-Absatzgesellschaften steuern. Petschar übernimmt ab Juli die Leitung der Einheit Zentrale Planung in der ÖBB-Produktion.