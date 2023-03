TÜV Süd hat Gerald Bachler mit Wirkung zum 1. März 2023 zum neuen CEO der Region Central & Eastern Europe (CEE) ernannt. Damit ist Bachler für die Koordination des operativen Geschäfts des Konzerns in der Region verantwortlich. „Wir freuen uns sehr, Gerald Bachler in dieser neuen Rolle willkommen zu heißen“, sagt Ishan Palit, Global COO und Mitglied des Vorstands von TÜV SÜD. „Aufgrund seiner umfassenden Erfahrung in der Branche sowie seiner langjährigen Tätigkeit bei TÜV SÜD bringt Gerald Bachler die idealen Voraussetzungen mit, um unsere Strategie und unser Wachstum in der wichtigen CEE-Region voranzutreiben.“

TÜV Süd wurde im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, heute ist TÜV Süd ein weltweit tätiges Unternehmen. Mehr als 25.000 Mitarbeiter sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen.