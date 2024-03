Die FH Technikum Wien belegt den ersten Platz beim mittlerweile seit 25 Jahren durchgeführten Fachhochschul-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN. Mit einem Imagewert von 2,15 konnte sich die Bildungseinrichtung klar vor den Mitbewerbern FH Wien der WKW und der FH Campus Wien durchsetzen. Auch in der Kategorie Bekanntheit ist der Studienstandort weit vorne, auf Platz Zwei nach dem größten heimischen FH-Anbieter, der FH Campus Wien.



„Österreichs beste FH – dieses Ergebnis ist umso erfreulicher, weil es aus der Befragung von Unternehmen entstanden ist. Es zeigt, wie sehr unsere Alumni geschätzt werden“ sagt Barbara Czak-Pobeheim, Geschäftsführerin der FH Technikum Wien. „Wir stehen beim Ausbau des FH-Sektors in der ersten Reihe und setzen viele neue Schritte in Richtung Wachstum und weitere Professionalisierung. Platz eins ist für uns ein schönes Zwischenergebnis“ ergänzt Florian Eckkrammer, zweiter Geschäftsführer und Head of Department Computer Science der FH Technikum Wien.



Seit über 25 untersucht INDUSTRIEMAGAZIN den Fachhochschulmarkt, das FH-Ranking dient als wertvolle Orientierungshilfe für Studieninteressierte, Unternehmen und Bildungseinrichtungen. In Zusammenarbeit mit dem Markenanalyseunternehmen Brandscore wurden heuer 150 Personalchefs und Geschäftsführer österreichischer Unternehmen online befragt. Die Teilnahme erfolgte mittels eines Tokens nach vorheriger telefonischer Kontaktaufnahme, um die Authentizität und Verlässlichkeit der Umfrageergebnisse zu gewährleisten. Alle Resultate der Befragung finden Sie hier.