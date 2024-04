In der Welt der modernen Energieerzeugung ist Präzision der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn es um die Herstellung von Windkraftanlagen geht, ist jedes Detail von entscheidender Bedeutung. Rund zehntausend Einzelteile sind einer einzigen Anlage verbaut. Und damit eine noch grössere Herausforderung als jede der Technik: die der Logistik.



Für das Management der komplexen Lieferkette - vom simplen Beschaffungsvorgang zu den tiefsehenden Kollaborationsprozessen zwischen Unternehmen - setzt der Windkraftanlagenhersteller Vestas auf eine Kooperation mit dem SAP Business Network. Die Plattform ermöglicht Vestas die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Auftragsfertigern in über 190 Ländern. Eine digitale Arena, in der Bestellungen blitzschnell abgewickelt und Informationen in Echtzeit ausgetauscht werden.