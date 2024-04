Datendienste sind aus modernen Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Mailservices, CRM-Tools, Datenbanken oder auch ERP-Systeme in Fertigungsunternehmen sind IT-Aufgaben, die für das Funktionieren von Industriebetrieben essentiell geworden sind. Die Wartung und Sicherung der Dienste bedeuten aber einen großen personellen und zeitlichen Aufwand. Der ist in letzter Zeit durch eine Vielzahl von neuen Zertifizierungsaufgaben sogar noch stark gewachsen.



Um die firmeneigene IT zu entlasten, bietet sich eine Zusammenarbeit mit einem Data Center an. Data Center offerieren eine hohe Datensicherheit und Verfügbarkeit, erledigen Back-ups automatisch und helfen auch bei einer Desaster Recovery.



Data Center auch mitten in der Stadt



Wer an Data Center denkt, dem fallen vielleicht zuerst solche tief in den Berg verbauten, ultrasicheren Anlagen ein, wie etwa das Swiss Fort Knox in den Schweizer Alpen. Oder in Österreich auch der EarthDATAsafe, betrieben von Kapsch in einem alten 30 Meter tiefen Stollen in der Steiermark. In der Realität sind die Rechenzentren meist nicht ganz so spektakulär untergebracht – bisweilen genügt auch schon ein unscheinbares Gebäude in der Innenstadt. So betreibt etwa next layer, ein IT-Infrastrukturanbieter für Connectivity, Cloud- und Colocation-Services ein Data Center am Wiener Fleischmarkt, mitten in der Stadt. „Wir haben den Standort vor Jahren übernommen und ihn technisch komplett modernisiert. “, erinnert sich Georg Chytil, CEO von next layer. „So kann man ein Rechnerzentrum auch direkt in der Innenstadt betreiben.“



Generell ist die Wahl des Standorts für ein Data Center aber nicht ganz einfach. Einer der wichtigsten Punkte ist die Netzanbindung. Garantierte synchrone Gigabyte-Verbindungen sind hier gefordert. Bei synchroner Datenspiegelung ist zudem die Latenz entscheidend. „Das muss dann aber auch das Telekom-Netz hergeben“, weiß Bernhard Peham, Leiter des IT-Infrastrukturprovider eww ITandTEL aus der Praxis zu berichten.



Nahversorger für Datendienste



Peham nennt seinen Betrieb einen „Nahversorger“ für Datendienste. Für Kunden ist der persönliche Kontakt wichtig, aber auch die räumliche Nähe. ITandTEL betreibt sogenannte Colocation Center. In Colocation Center können sich Unternehmen einmieten und dort ihre eigenen IT-Systeme betreiben. Der Betreiber des Centers kümmert sich dabei auch um Themen wie Kühlung, Redundanz oder Zertifizierungen. Nur um die Anwendungen, die auf den Servern laufen, müssen sich die Unternehmen weiter selbst kümmern.



Colocation Center, von denen es derzeit fast 30 in Österreich gibt, sind aber nur eine Möglichkeit die IT auszulagern. In einem Managed Service Rechenzentrum etwa können sich Unternehmen die komplette Infrastruktur und die Ausrüstung eines Anbieters mieten. Der kümmert sich auf Wunsch auch um Systemadministration, Überwachung, und Verwaltung. Ein weitere Möglichkeit ist es, Rechenleistungen und Speicher in die Cloud auslagern. Dafür sind dann oft die sogenannten Hyperscaler zuständig, Unternehmen wie Microsoft, Amazon oder AMS. Deren Rechenzentren sind aber bisweilen über die ganz Welt verstreut.