Die Geschichte kennt zahlreiche Beispiele für mächtige Wirtschaftsunternehmen, die politischen Einfluss ausübten. Handelsgesellschaften, Ölkonzerne und internationale Finanzinstitutionen haben in unterschiedlichen Epochen die Geschicke ganzer Länder mitgeprägt. Neu ist jedoch die Geschwindigkeit, mit der sich wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche Macht heute in wenigen global tätigen Unternehmen konzentrieren kann.

Die großen KI-Konzerne kontrollieren nicht nur einzelne Produkte. Sie schaffen zunehmend technische Grundlagen, auf denen andere Wirtschaftsbereiche aufbauen. Damit können Entscheidungen privater Unternehmensführungen Auswirkungen auf die Entwicklung ganzer Volkswirtschaften haben.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Amazon, Microsoft, Google oder Nvidia bereits mächtiger sind als Staaten. Eine solche pauschale Aussage wäre angesichts der unterschiedlichen politischen, militärischen und rechtlichen Befugnisse irreführend. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass Staaten in strategisch wichtigen Bereichen zunehmend von Unternehmen abhängig werden, deren Entscheidungen sie nur begrenzt beeinflussen können. Demokratische Regierungen besitzen weiterhin die rechtliche Autorität, Regeln zu setzen. Doch diese Autorität muss auch praktisch durchsetzbar bleiben.

Wenn grundlegende Technologien, Kommunikationswege und digitale Infrastrukturen dauerhaft von wenigen Konzernen kontrolliert werden, könnten Regierungen künftig häufiger nur noch auf Entwicklungen reagieren, die anderswo entschieden wurden. Die zentrale Machtfrage des 21. Jahrhunderts lautet daher nicht mehr allein, wer ein Land regiert. Sondern auch, wem die Infrastruktur gehört, ohne die dieses Land kaum noch funktionieren kann.

Und damit steht mehr auf dem Spiel als die Zukunft künstlicher Intelligenz: Es geht um die Handlungsfähigkeit demokratischer Staaten und um die Frage, ob gesellschaftlicher Fortschritt weiterhin demokratisch gestaltet werden kann – oder zunehmend den wirtschaftlichen Interessen weniger globaler Unternehmen folgt.