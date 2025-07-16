Die Spitzen der deutschen Technologiekonzerne SAP und Siemens fordern eine grundlegende Überarbeitung der europäischen KI-Regulierung. In einem gemeinsamen Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äußerten sich Christian Klein, Vorstandsvorsitzender von SAP, und Roland Busch, CEO von Siemens, kritisch gegenüber dem EU AI Act – dem zentralen Gesetzesvorhaben zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz in Europa. Ihr zentrales Anliegen: Die derzeitige Regulierung behindere Innovation und Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen auf dem globalen Markt.

>>> SAP-Chef: Warum Europa mehr Talente und keine neuen Rechenzentren braucht

Während Tech-Giganten aus den USA und Start-ups aus China ihre KI-Systeme längst in Echtzeit optimieren, ringt Europa mit Paragrafen und Prüfverfahren. Statt agiler Entwicklung drohen langwierige Zertifizierungen. Für viele Industrievertreter ist klar: Wenn Europa bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz eine führende Rolle einnehmen will, braucht es mehr als nur Regularien – es braucht einen klaren politischen Willen, Innovation gezielt zu fördern.

Der Begriff der „technologischen Souveränität“ wird dabei zunehmend zum Schlüsselthema. Ohne den Zugang zu wettbewerbsfähigen Datenmengen, schnelle Genehmigungsprozesse und rechtliche Klarheit könnten europäische Unternehmen auf Dauer gegenüber dynamischeren Märkten wie den USA oder China zurückfallen. Der AI Act sei laut Kritikern gut gemeint, aber in seiner jetzigen Form zu technokratisch – und damit ein Risiko für Europas digitale Wettbewerbsfähigkeit.

Immer informiert zur Zukunft von KI und Industrie in Europa? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Alles, was für die Industrie und technologische Innovation in Österreich und Europa wichtig wird – kompakt und relevant. Täglich um 7 Uhr in Ihrem Posteingang.