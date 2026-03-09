Die industrielle Robotik steht vor einem neuen Entwicklungsschritt. ABB Robotics integriert künftig Simulations- und KI-Technologien von NVIDIA direkt in seine Engineering-Software RobotStudio. Ziel der Zusammenarbeit ist es, physische KI breit in der industriellen Produktion einzusetzen und damit die Entwicklung, Simulation und Inbetriebnahme automatisierter Fertigungsprozesse deutlich zu beschleunigen.

Im Zentrum der Kooperation steht die Integration der NVIDIA-Omniverse-Bibliotheken in RobotStudio. Dadurch lassen sich realitätsnahe Simulationen erstellen, mit denen Roboter virtuell trainiert werden können, bevor sie in der realen Produktion eingesetzt werden. Entwickler können komplette Automatisierungsprozesse als digitale Zwillinge modellieren und synthetische Daten generieren, mit denen KI-Modelle für Roboter trainiert werden.

Marc Segura, President von ABB Robotics, sieht darin einen entscheidenden Schritt für die industrielle Anwendung von KI. „Dank der Simulationstechnologien von NVIDIA haben wir die sogenannte Sim-to-Real-Lücke geschlossen. Dadurch ist der Weg frei, physische KI in der Industrie weltweit Realität werden zu lassen“, sagt er.

Simulation wird zum Trainingsfeld für Roboter

Bisher stellte die Diskrepanz zwischen virtueller Simulation und realer Produktionsumgebung eine zentrale Hürde dar. Unterschiede bei Lichtverhältnissen, Materialien oder Oberflächen führten dazu, dass Simulationsergebnisse nur begrenzt auf reale Anwendungen übertragbar waren.

Mit der Kombination aus ABB-Software und NVIDIA-Technologie sollen diese Unterschiede weitgehend verschwinden. In der Simulation lassen sich unterschiedlichste Produktionsbedingungen modellieren – von Beleuchtung und Schatten über Materialeigenschaften bis hin zu Texturen und Farben. Roboter können so in einer virtuellen Fabrikumgebung trainiert werden, die den realen Bedingungen möglichst genau entspricht.

Segura spricht von einem grundlegenden Wandel in der Entwicklung von Automatisierungslösungen. „Statt tausende physische Testläufe durchführen zu müssen, können Roboter heute in einer Simulation sehen, lernen und verstehen. Dieses virtuelle Training lässt sich anschließend mit rund 99 Prozent Genauigkeit in die reale Produktion übertragen“, erklärt er. Eine zentrale Rolle spielt dabei der sogenannte Virtual Controller von ABB. Dabei handelt es sich um eine exakte Softwarekopie der realen Robotersteuerung, die auch in der Simulation eingesetzt wird. Dadurch laufen virtuelle und reale Roboter mit identischer Firmware – ein entscheidender Faktor für die präzise Übertragung von Simulationsergebnissen in die Praxis.

RobotStudio HyperReality als neue Plattform

Die neuen Funktionen werden künftig in einer erweiterten Version der Engineering-Software bereitgestellt. Unter dem Namen RobotStudio HyperReality soll die Plattform in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 für die weltweit rund 60.000 RobotStudio-Nutzer verfügbar werden. In der virtuellen Umgebung können Hersteller komplette Produktionslinien planen, testen und optimieren, bevor reale Anlagen aufgebaut werden. Laut ABB lassen sich dadurch Einrichtungs- und Inbetriebnahmezeiten um bis zu 80 Prozent verkürzen, während der Verzicht auf physische Prototypen die Kosten um bis zu 40 Prozent senken kann. Gleichzeitig soll sich die Markteinführung neuer Produkte um bis zu 50 Prozent beschleunigen.

Segura betont, dass die Plattform zwei zentrale Vorteile kombiniert: „Einerseits verbessern wir die Simulation und machen sie hyperrealistisch. Andererseits können wir innerhalb derselben Plattform hochwertige KI-Modelle trainieren, die den Robotern mehr Fähigkeiten und mehr Autonomie verleihen.“

Drei Rechner für physische KI

Aus Sicht von NVIDIA ist diese Kombination aus Simulation, Training und realem Einsatz entscheidend für den nächsten Entwicklungsschritt der Robotik. Deepu Talla, Vice President of Robotics and Edge AI bei NVIDIA, beschreibt den technologischen Ansatz als Zusammenspiel mehrerer Rechenebenen. „Für physische KI und Robotik braucht es drei Computer“, erklärt er. „Der erste ist eine KI-Fabrik zum Trainieren der Modelle, der zweite eine Simulation, um diese Modelle in der virtuellen Welt zu testen und zu validieren, und der dritte bringt das trainierte Modell schließlich auf den realen Roboter.“ Gerade die Simulation spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie ermöglicht es, komplexe Automatisierungssysteme schneller und kostengünstiger zu entwickeln als mit rein physischen Testaufbauten.

„Eine der größten Herausforderungen der Robotik ist die Lücke zwischen dem, was in der Simulation validiert werden kann, und dem, was in der realen Fabrik passiert“, sagt Talla. „Die Integration unserer Omniverse-Technologie in ABB-Roboter verbindet fortschrittliche Simulation mit der virtuellen Steuerungstechnologie von ABB.“