Auf dem Industriekongress 2026 stand eine zentrale Frage im Raum: Wie können Unternehmen ihre Geschäftskontinuität auch dann sicherstellen, wenn externe Krisen, interne Wissensverluste oder technologische Veränderungen den laufenden Betrieb gefährden? Im Mittelpunkt standen dabei zwei Formen von Resilienz: die Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Ereignissen und die Fähigkeit, interne Strukturen so aufzustellen, dass Unternehmen auch bei Personalwechseln, wachsender Komplexität und neuen Technologien handlungsfähig bleiben.

Resilienz wurde dabei als Überlebens- und Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens verstanden. Es geht nicht darum, Störungen vollständig zu verhindern. Entscheidend ist vielmehr, wie schnell ein Unternehmen auf unerwartete Ereignisse reagieren kann, ohne dass zentrale Geschäftsprozesse ausfallen. Solche Ereignisse können geopolitische Krisen, Lieferkettenprobleme, Naturereignisse oder regulatorische Veränderungen sein. Gleichzeitig entstehen Risiken auch im Inneren: durch fehlende Dokumentation, den Verlust von Fachwissen, fragmentierte Toollandschaften oder den unkontrollierten Einsatz künstlicher Intelligenz.