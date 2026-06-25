Digitale Souveränität in Europa : AWS: Wenn die Cloud den Betrieb schützt, aber das Wissen im Kopf bleibt
Auf dem Industriekongress 2026 stand eine zentrale Frage im Raum: Wie können Unternehmen ihre Geschäftskontinuität auch dann sicherstellen, wenn externe Krisen, interne Wissensverluste oder technologische Veränderungen den laufenden Betrieb gefährden? Im Mittelpunkt standen dabei zwei Formen von Resilienz: die Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Ereignissen und die Fähigkeit, interne Strukturen so aufzustellen, dass Unternehmen auch bei Personalwechseln, wachsender Komplexität und neuen Technologien handlungsfähig bleiben.
Resilienz wurde dabei als Überlebens- und Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens verstanden. Es geht nicht darum, Störungen vollständig zu verhindern. Entscheidend ist vielmehr, wie schnell ein Unternehmen auf unerwartete Ereignisse reagieren kann, ohne dass zentrale Geschäftsprozesse ausfallen. Solche Ereignisse können geopolitische Krisen, Lieferkettenprobleme, Naturereignisse oder regulatorische Veränderungen sein. Gleichzeitig entstehen Risiken auch im Inneren: durch fehlende Dokumentation, den Verlust von Fachwissen, fragmentierte Toollandschaften oder den unkontrollierten Einsatz künstlicher Intelligenz.
Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!
AWS Cloud: Wie Industrieunternehmen Ausfälle abfedern sollen
Ein wesentlicher Baustein externer Resilienz ist die technische Infrastruktur. AWS verwies auf seine weltweit verteilten Cloud-Regionen, die nicht aus einzelnen Rechenzentren bestehen, sondern aus mehreren sogenannten Availability Zones. Diese Standorte sind räumlich getrennt, damit lokale Störungen nicht automatisch eine ganze Region betreffen. Zugleich liegen sie nah genug beieinander, um mit sehr geringen Latenzen miteinander zu kommunizieren. Für Unternehmen bedeutet das: Anwendungen können so betrieben werden, dass der Ausfall einzelner Komponenten nicht zwangsläufig zum Stillstand des Geschäfts führt.
Lesetipp: 8ra-Projekt enthüllt: Wie Europa mit Milliarden gegen AWS & Microsoft kontert
Besonders für Industrieunternehmen ist diese Architektur relevant. Produktionsprozesse, Instandhaltung, Logistik, Datenanalyse und Kundenanwendungen sind heute zunehmend digital miteinander verbunden. Wenn einzelne Systeme ausfallen, kann das direkte Auswirkungen auf Wertschöpfungsketten haben. Eine resiliente Architektur muss deshalb Ausfälle einkalkulieren. Sie muss ermöglichen, dass Dienste weiterlaufen, Daten verfügbar bleiben und Geschäftsprozesse nicht von einem einzigen Standort oder einer einzelnen technischen Komponente abhängig sind.
Digitale Souveränität: Europas neue Machtfrage in der Cloud
Neben der Verfügbarkeit spielt digitale Souveränität eine zentrale Rolle. Unternehmen müssen wissen und kontrollieren können, wo ihre Daten gespeichert werden, wer darauf zugreifen darf und wie sie geschützt sind. Dazu gehören Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand sowie die Möglichkeit, Schlüssel und Zugriffsrechte gezielt zu verwalten. Gerade für regulierte Branchen oder kritische Infrastrukturen ist diese Kontrolle nicht nur eine technische Anforderung, sondern Teil der geschäftlichen Absicherung.
Lesetipp: Digitale Resilienz in Gefahr: Warum Europas Logistik auf Open Source setzen muss
In diesem Zusammenhang wurde auch die European Sovereign Cloud von AWS thematisiert. Sie ist als eigenständige Cloud-Infrastruktur für besondere europäische Anforderungen an Datenhaltung, Betrieb und Kontrolle konzipiert. Nach den Ausführungen auf dem Industriekongress 2026 sollen dabei nicht nur Daten, sondern auch Metadaten innerhalb eines abgegrenzten Rahmens verbleiben. Betrieb und Support sollen durch europäisches Personal erfolgen, das sich während der Arbeit auch in Europa befindet.
Cloud und Innovation: Warum Kontrolle allein nicht reicht
Der Nutzen eines solchen Modells liegt vor allem in der zusätzlichen Absicherung für Organisationen mit hohen regulatorischen Anforderungen. Einige Unternehmen müssen solche souveränen Umgebungen nutzen, weil ihre Branche oder ihre Rolle in der kritischen Infrastruktur dies verlangt. Andere können sie als zweites Standbein betrachten: Der reguläre Betrieb läuft in einer bestehenden Cloud-Umgebung, während besonders sensible Workloads oder Daten zusätzlich in einer souveränen Umgebung abgesichert werden. Wenn Infrastruktur als Code definiert ist, lassen sich Systeme im Krisenfall schneller reproduzieren und gezielt hochfahren.
Dabei wurde deutlich, dass Souveränität und Innovation nicht als Gegensätze verstanden werden sollten. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Kontrolle über ihre Daten und Systeme zu behalten und gleichzeitig ihre Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen. Wer nur auf maximale Kontrolle setzt, riskiert, technologisch zurückzufallen. Wer ausschließlich auf Geschwindigkeit achtet, kann Abhängigkeiten und Sicherheitsrisiken aufbauen. Zukunftsfähige Resilienz entsteht dort, wo beide Anforderungen zusammengeführt werden.
KI gegen Wissensverlust: Wie Amazon Q Business die Industrie entlasten soll
Der zweite große Schwerpunkt lag auf der internen Resilienz. Hier geht es um Wissen, Prozesse und Menschen. Ein häufig genanntes Problem ist der sogenannte Brain Drain. In vielen Unternehmen steckt entscheidendes Fachwissen in den Köpfen einzelner Mitarbeitender. Wenn diese Personen das Unternehmen verlassen, in andere Rollen wechseln oder in den Ruhestand gehen, geht wertvolle Erfahrung verloren. Neue Mitarbeitende benötigen dann lange, um produktiv zu werden, weil relevantes Wissen nicht ausreichend dokumentiert oder nur schwer auffindbar ist.
Hinzu kommt die zunehmende Toolfragmentierung. Mitarbeitende arbeiten täglich mit vielen Anwendungen: E-Mail, Chat, Videokonferenzsystemen, CRM-Plattformen, Dokumentenablagen oder Ticketsystemen. Dadurch entstehen Reibungsverluste. Informationen sind zwar vorhanden, aber über verschiedene Systeme verteilt. Die Suche danach kostet Zeit und Energie. Diese Zeit fehlt für produktive Arbeit, Problemlösung und Innovation.
Als möglicher Lösungsansatz wurde Amazon Q Business, ein KI-Assistent von AWS, vorgestellt. Dieser soll ausgewählte Unternehmensdaten, Tools und Präferenzen verbinden, Fragen im Unternehmenskontext beantworten und bestimmte Aufgaben vorbereiten oder automatisieren. Dazu können etwa lokale Dateien, E-Mails, Nachrichten, Arbeitsanweisungen, Schichtberichte oder Wartungsdokumentationen eingebunden werden. Aus diesen Informationen entsteht ein Knowledge Graph, der Zusammenhänge innerhalb der Organisation sichtbar machen soll.
CNC-Maschine in der Nachtschicht: Wie KI Fachwissen verfügbar machen soll
Ein praktisches Beispiel kam aus der Instandhaltung. Ein junger Mitarbeitender steht während der Nachtschicht vor einer CNC-Maschine mit erhöhten Schwingungswerten. Tagsüber wären erfahrene Fachkräfte oft leichter verfügbar, nachts fehlt dieses Wissen häufig. Ein KI-Assistent kann in einem solchen Fall auf vorhandene Wartungsberichte, Standardarbeitsanweisungen und historische Reparaturdaten zugreifen. Daraus kann er mögliche Ursachen ableiten, Hinweise geben und Informationen in der benötigten Sprache bereitstellen. Die Entscheidung bleibt beim Menschen, doch der Zugang zu relevantem Wissen wird beschleunigt.
Gleichzeitig wurde betont, dass KI kein Selbstläufer ist. Systeme arbeiten nicht automatisch im Sinne der Organisation. Sie benötigen Kontext, klare Leitplanken und Rückmeldungen. Wenn ein Lösungsweg nicht sinnvoll war, muss dieses Wissen festgehalten werden. Dadurch wird interne Resilienz auch zu einer Führungs- und Change-Management-Aufgabe. Unternehmen müssen definieren, wie sie arbeiten wollen, welches Wissen als relevant gilt und wie Verbesserungen dauerhaft in die Organisation zurückfließen.
Resilienz als Standortfaktor: Warum Daten, Wissen und Cloud zusammenrücken
Die zentrale Erkenntnis des Industriekongresses 2026: Geschäftskontinuität entsteht nicht durch eine einzelne Technologie. Sie ist das Ergebnis aus robuster Infrastruktur, kontrollierter Datenhaltung, souveränen Betriebsmodellen, gesichertem Wissen und lernfähigen Prozessen. Externe Resilienz schützt vor Störungen von außen. Interne Resilienz sorgt dafür, dass Unternehmen auch bei personellen, organisatorischen und technologischen Veränderungen handlungsfähig bleiben.
Damit wird Resilienz zu mehr als einer Absicherung gegen Krisen. Sie wird zur Voraussetzung für nachhaltige Innovationsfähigkeit. Unternehmen, die ihre Systeme, Daten und ihr Wissen widerstandsfähig organisieren, können schneller reagieren, effizienter arbeiten und ihre Geschäftskontinuität kosteneffizienter sichern.