Industrielle KI-Anwendungen im Fokus

Besondere Bedeutung hat 8ra auch für das Boom-Thema KI. 8ra stellt die Infrastruktur bereit auf der industrielle Anwendungen – insbesondere KI-basierte Systeme – betrieben werden können. Das Cloud-Edge-Kontinuum ermöglicht es, rechenintensive Aufgaben dort zu verarbeiten, wo sie am effizientesten ablaufen: Zeitkritische Entscheidungen am Edge, komplexes Training in der Cloud.

Ein Beispiel: Bei der visuellen Qualitätskontrolle in der Fertigung analysieren Kameras Bauteile direkt an der Produktionslinie. Die KI-Modelle laufen auf Edge-Geräten und entscheiden in Millisekunden, ob ein Teil in Ordnung ist. Das Training dieser Modelle mit Daten aus mehreren Werken findet jedoch zentral in der Cloud statt. Hier greift das Cloud-Roaming: Die Daten können über Ländergrenzen hinweg zusammengeführt werden, ohne dass Unternehmen separate Verträge mit Providern in jedem Land abschließen müssen.

Ähnlich funktioniert es bei Predictive Maintenance: Sensordaten von Maschinen werden lokal am Edge vorverarbeitet, kritische Trends werden erkannt. Die aggregierten Daten fließen in die Cloud, wo sie mit Daten anderer Standorte verglichen werden können – datenschutzkonform und über das 8ra-Netzwerk geroutet.

Die 8ra-Infrastruktur ist dabei bewusst anwendungsneutral konzipiert. Sie dient als Plattform für verschiedenste Szenarien – von der Fertigung über Logistik bis hin zu Gesundheitsanwendungen.

Die Herausforderungen bleiben groß

Trotz beeindruckender öffentlicher Investitionen stehen die europäischen Initiativen vor erheblichen Herausforderungen. Selbst europäische Unternehmen und Behörden nutzen oft weiterhin AWS, Google Cloud oder Microsoft Azure – aus Gewohnheit, wegen bestehender Integrationen oder schlicht aufgrund des umfassenderen Funktionsangebots.

Die Koordination zahlreicher Akteure, technische Abstimmungen sowie Abhängigkeiten von nicht-europäischen Hardwarekomponenten bremsen den Fortschritt. Während die öffentlichen Mittel mit 3,5 Milliarden Euro substanziell erscheinen, investieren allein die großen US-Technologiekonzerne jährlich über 200 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung.

Ein kritischer Punkt bleibt die längerfristige Finanzierung jenseits der Förderperioden. Private Investoren zögern häufig, da der Return-on-Investment bei Infrastrukturprojekten langfristig und unsicher ist.

Ausblick: Additiv statt Ersatz

Die 8ra-Initiative zielt allerdings nicht auf einen Verdrängungswettbewerb mit Amazon &Co: „Alle Beteiligten sind sich bewusst, dass wir die Hyperscaler auch brauchen. 8ra ist ein komplementärer Ansatz, der Alternativen schafft“, stellt Christine Knackfuß-Nikolic klar.

Das System soll Resilienz und Unabhängigkeit dort bieten, wo sie notwendig sind – für souveräne Workloads oder wo es auf sicheren Datenaustausch ankommt. Hyperscaler bleiben an anderer Stelle weiterhin nutzbar. Wenn ein Worst-Szenario eintritt und ein Service abgeschaltet wird, sollen jedoch Alternativen zur Verfügung stehen.

Ob das Unterfangen erfolgreich sein wird, ist offen. Fälbl zeigt sich vorsichtig optimistisch: „ Wie die Technologien am Ende genutzt werden, wissen wird heute noch nicht. Aber das Vorhaben hat sehr viel Potential“. Und auch Ralf Pechmann, CEO bei Telekom MMS, glaubt an das Projekt „Im Rahmen von IPCEI-CIS wurden bisher zahlreiche Projekte genehmigt, die von der Grundlagenforschung bis zur konkreten Industrieanwendung reichen. Die enge Vernetzung von Kompetenzen von der Forschungseinrichtung über den Mittelstand bis zum Konzern sowie über Ländergrenzen hinweg sorgt dabei für ein hohes Entwicklungstempo und starkes Innovationsmoment. In spätestens einem Jahr dürften hier erste konkrete Erfolge zu verzeichnen sein."

Die kommenden zwei Jahre bis Ende 2027 entscheiden, ob Europa den Sprung von der digitalen Vision zur greifbaren Realität vollzieht. Der Erfolg hängt von konsequenter Koordination, pragmatischer Umsetzung und dem nachhaltigen Engagement aller Akteure ab. Die 8ra-Initiative hat das Fundament gelegt – nun muss die Transformation technischer Möglichkeiten in marktfähige, nutzerfreundliche Lösungen gelingen.