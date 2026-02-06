Europäische Cloud‑Souveränität : 8ra-Projekt enthüllt: Wie Europa mit Milliarden gegen AWS & Microsoft kontert

06.02.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Die 8ra-Initiative soll die digitale Abhängigkeit von AWS & Microsoft brechen. Zwölf EU-Staaten bauen eine eigene Cloud-Edge-Infrastruktur auf – mit Milliardenförderung und offenen Standards. Hinter der 8ra-Initiative steckt mehr als nur Symbolpolitik: Wir erklären, was Europas Industrie davon hat, wer die Schlüsselrolle spielt – und wie realistisch die digitale Unabhängigkeit wirklich ist.
cloud computing, data, network, technology, futuristic, abstract, orange, blue, connection, cloud, data transfer, digital, internet, communication, information, computing, server, online, storage, security, system, innovation, cyberspace, virtual, connectivity, global, worldwide, web, modern, concept, cloud computing, data, network, technology, futuristic, abstract, orange, blue, connection, cloud, data transfer, digital, internet, communication, information, computing, server, online, storage, security, system, innovation, cyberspace, virtual, connectivity, global, worldwide, web, modern, concept

Im März 2024 kamen die Projektpartner zum europäischen Kick-off-Event in Brüssel zusammen, um die Zusammenarbeit zu koordinieren. Bei der zweiten Generalversammlung in Danzig, ein Jahr später, stellten die Beteiligten die erste Version der IPCEI-CIS Referenzarchitektur vor.

- © Mdkudrat - stock.adobe.com

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
06.02.2026
Letzte Aktualisierung
06.02.2026
Wolfgang Korne