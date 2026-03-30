Industrial AI : Europas AI-Offensive
Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie unserer Zeit. Während die USA mit Hyperscaler-Plattformen in den Schlagzeilen stehen, verfolgt Europa seinen eigenen Weg: souveräne, sichere und industriefokussierte AI-Infrastrukturen. Mit der kürzlich eröffneten Industrial AI Cloud in München und mit dem Ausbau der T Cloud Public setzen nun Deutsche Telekom/T-Systems ein deutliches Signal für Europas digitale Souveränität.
Die T Cloud Public adressiert speziell Unternehmen und öffentliche Institutionen, die höchste Anforderungen an Sicherheit und Compliance stellen. Dabei geht es nicht nur um DSGVO-Konformität, sondern auch um digitale Souveränität: Daten, Betrieb und Infrastruktur verbleiben vollständig unter europäischer Kontrolle. Gerade vor dem Hintergrund gesetzlicher Rahmen wie etwa dem US-Cloud-Act ist das eine strategische Entscheidung.
Performance und Souveränität
„Die Zeit, in der europäische Unternehmen, Kompromisse eingehen müssen, ist vorbei. Mit der T Cloud Public stellen wir eine DSGVO konforme Public Cloud-Plattform bereit, die technologische Stärke mit klarer Datenhoheit vereint und zugleich auf Augenhöhe mit führenden US-Hyperscalern agiert – konsequent ausgerichtet an europäischen Prinzipien“, sagt Eduard Kowarsch, Head of Cloud Services bei T-Systems Austria.
Die Plattform bietet bereits 80 Prozent der Funktionalitäten führender US-Hyperscaler, bis längstens Ende 2026 soll es volle Kernfunktionsparität geben. Damit entsteht erstmals eine europäische Cloud-Alternative, bei der Performance und Souveränität Hand in Hand gehen. Ein entscheidender Faktor ist auch die Wirtschaftlichkeit. Europäische Cloud-Lösungen galten lange als weniger skalierbar oder teurer. „Mit der T Cloud Public schließt die Deutsche Telekom/T-Systems diese Lücke. Transparente Kostenstrukturen und flexible Skalierung sorgen dafür, dass Unternehmen geschäftskritische Anwendungen souverän wie wirtschaftlich und zudem mehrfach abgesichert betreiben können“, so Kowarsch von T-Systems.
Komplettes AI-Ökosystem
Parallel entsteht mit der Industrial AI Cloud in München eine der leistungsfähigsten KI-Infrastrukturen Europas. Rund 10.000 Hochleistungs-GPUs und eine enorme Rechenleistung (Anm. 450 Millionen EU Bürger:innen könnten gleichzeitig einen KI-Chatbot nutzen) ermöglichen Unternehmen und Forschungseinrichtungen, KI-Modelle in Europa zu entwickeln und zu betreiben, alles unter europäischen Standards.
Die Industrial AI Cloud ist nicht nur ein Rechenzentrum, sondern ein vollständiges AI-Ökosystem, welches von T-Systems betrieben wird und in Zusammenarbeit mit NVIDIA für modernste Hardware sowie SAP für Unternehmenssoftware eine End-to-End-Plattform bietet. Unternehmen können damit KI von der Pilotphase bis zur industriellen Nutzung einsetzen.
Wettbewerbsvorteil
Eigenständigkeit bedeutet in diesem Kontext volle Kontrolle zu haben – über Daten, Infrastruktur, Compliance und Betriebsstandards. Forschungsprojekte wie das SOOFI (Sovereign Open Source Foundation Models) zeigen, wie diese Prinzipien in der Praxis laufen: mit rund 100 Milliarden Parametern, die vollständig in Europa trainiert und betrieben werden und sich auf europäische Sprachen fokussieren. Damit entsteht eine der wichtigsten europäischen KI-Initiativen für vertrauenswürdige, souveräne Sprachmodelle.
Auch österreichische Unternehmen profitieren so von einem sicheren Zugang zu industrieller KI, ohne europäische Regeln verlassen zu müssen. „Die Nähe der KI-Fabrik zu Österreich ist ein starkes Signal für europäische Zusammenarbeit und eröffnet unseren Kunden direkten Zugriff zu modernster Infrastruktur“, betont Peter Lenz, Managing Director von T-Systems Austria.
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