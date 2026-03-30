Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie unserer Zeit. Während die USA mit Hyperscaler-Plattformen in den Schlagzeilen stehen, verfolgt Europa seinen eigenen Weg: souveräne, sichere und industriefokussierte AI-Infrastrukturen. Mit der kürzlich eröffneten Industrial AI Cloud in München und mit dem Ausbau der T Cloud Public setzen nun Deutsche Telekom/T-Systems ein deutliches Signal für Europas digitale Souveränität.

Die T Cloud Public adressiert speziell Unternehmen und öffentliche Institutionen, die höchste Anforderungen an Sicherheit und Compliance stellen. Dabei geht es nicht nur um DSGVO-Konformität, sondern auch um digitale Souveränität: Daten, Betrieb und Infrastruktur verbleiben vollständig unter europäischer Kontrolle. Gerade vor dem Hintergrund gesetzlicher Rahmen wie etwa dem US-Cloud-Act ist das eine strategische Entscheidung.

Performance und Souveränität



„Die Zeit, in der europäische Unternehmen, Kompromisse eingehen müssen, ist vorbei. Mit der T Cloud Public stellen wir eine DSGVO konforme Public Cloud-Plattform bereit, die technologische Stärke mit klarer Datenhoheit vereint und zugleich auf Augenhöhe mit führenden US-Hyperscalern agiert – konsequent ausgerichtet an europäischen Prinzipien“, sagt Eduard Kowarsch, Head of Cloud Services bei T-Systems Austria.

Die Plattform bietet bereits 80 Prozent der Funktionalitäten führender US-Hyperscaler, bis längstens Ende 2026 soll es volle Kernfunktionsparität geben. Damit entsteht erstmals eine europäische Cloud-Alternative, bei der Performance und Souveränität Hand in Hand gehen. Ein entscheidender Faktor ist auch die Wirtschaftlichkeit. Europäische Cloud-Lösungen galten lange als weniger skalierbar oder teurer. „Mit der T Cloud Public schließt die Deutsche Telekom/T-Systems diese Lücke. Transparente Kostenstrukturen und flexible Skalierung sorgen dafür, dass Unternehmen geschäftskritische Anwendungen souverän wie wirtschaftlich und zudem mehrfach abgesichert betreiben können“, so Kowarsch von T-Systems.