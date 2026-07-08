Ausgerechnet Lidl baut an einer europäischen Alternative zu Amazon, Microsoft und Google. Hinter dem Discounter entsteht ein digitales Ökosystem aus Cloud, KI, Cybersecurity und eigenen Rechenzentren – gesteuert von der Schwarz Gruppe, einem Handelsriesen mit 185,6 Milliarden Euro Jahresumsatz.

Was lange wie ein Nebenschauplatz der Digitalisierung wirkte, wird zur strategischen Wette von Dieter Schwarz: Der Konzern aus Neckarsulm will sensible Daten nicht den großen US-Hyperscalern überlassen, sondern eigene Infrastruktur kontrollieren. Mit Schwarz Digits, STACKIT, XM Cyber und Beteiligungen an Aleph Alpha wächst aus Lidl und Kaufland Schritt für Schritt ein Tech-Geschäft.

Noch ist Schwarz Digits klein im Vergleich zum Lebensmittelhandel. Doch die Richtung ist klar: Der Discounter, der einst das Aldi-Prinzip skalierte, versucht nun etwas ungleich Schwierigeres – eine digitale Gegenmacht aus Deutschland aufzubauen.