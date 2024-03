Die Bestlage am südlichen Grazer Stadtrand, sowie die hervorragende Infrastruktur und modernste Bürogebäude zeichnen den Technopark aus. Dieses Angebot schätzen heute bereits über 2.300 Mitarbeiter in rund 100.000 m² perfekt klimatisierten Büro- und Geschäftsflächen. Die Technopark Raaba Holding bedient aber nicht nur die Bedürfnisse vieler Unternehmen in Raaba-Grambach. Mit weiteren Standorten in Wien, Graz, Leoben, Kalsdorf, Feldkirchen, Semriach, Pörtschach am Wörthersee und Bad Ems verfügt die Holding über zusätzliche 100.000 m² Büro-, Geschäfts-, Lager- und Wohnnutzflächen. Erweiterungen bestehender Gewerbezentren sowie die Erschließung neuer Objekte befinden sich aktuell in Bau und in Planung.



Alles unter einem Dach



Kurze Wege sind für viele Unternehmen ein wesentlicher Teil der Effizienz. Die Süd-Autobahn (A2) verläuft unmittelbar durch das Gemeindegebiet, und ist über die Anschlussstelle Puchwerk am Autobahnzubringer Graz-Ost bequem zu erreichen. Sowohl der Hauptbahnhof Graz als auch der Flughafen Graz-Feldkirchen sind ebenfalls innerhalb weniger Fahrminuten erreichbar. Ein Restaurant, eine Cafeteria, ein Reisebüro, eine Wäscherei sowie zwei Fitnessstudios und ein Nahversorger direkt vor Ort, runden das Angebot perfekt ab.Die hervorragende Verkehrsanbindung sowie modernste Gebäude- und Entwicklungskonzepte überzeugen seit über 20 Jahren auch namhafte große österreichische Unternehmen von den perfekten Rahmenbedingungen.



Inspiration & Innovation



Die Schreiner-Brüder führen den Technopark mit einer klaren Vision weiter: die Schaffung eines Öko-Systems, das nicht nur räumliche Lösungen bietet, sondern auch ein Netzwerk aus Innovation, Unterstützung und nachhaltigem Wachstum. „Unser Ziel ist die individuellen Wünsche unserer Kunden nicht nur hundertprozentig zu erfüllen, sondern auch Arbeitsumgebungen zu schaffen, die Komfort und Effizienz in den Vordergrund stellen​​“, erzählt Geschäftsführer Hannes Schreiner. Dieses Engagement für Exzellenz und Kundenzufriedenheit hat den Park zu einem begehrten Standort für Unternehmen gemacht, die in der dynamischen Wirtschaftslandschaft Österreichs wachsen wollen. Ein wesentlicher Wert liegt dabei in der Vielfalt der Möglichkeiten, die er bietet. Hier verschmelzen bewusst Arbeits- und Lebenswelten, die Kreativität und Innovation fördern. Der Park bietet ein modernes Öko-System mit dem gemeinsamen Ziel des Erfolges. Das umfangreiche Serviceangebot ist dabei für viele Menschen ebenfalls ein wesentliches Entscheidungskriterium für den Technopark Raaba.



Investieren in die Zukunft



Die beiden Schreiner Brüder haben sich im Rahmen ihrer Entwicklungsstrategie entschieden, auch neue Wege einzuschlagen. Als Star-up Investoren unterstützen die beiden, junge und vielversprechende Unternehmen auf ihrem Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Mit etwa drei Millionen Euro Investments unterstützt die Technopark Raaba Holding erfolgreich die gesamte Wertschöpfung der Region. Etwa 30 bis 40 Millionen Euro werden jährlich in die Neuentwicklung und Realisierung von zukünftigen Projekten investiert. „Die Auslastung ist bei uns ausgezeichnet und wir freuen uns, als Teil dieses lebendigen Ökosystems, einen wertvollen Beitrag leisten zu können“, freut sich Geschäftsführer Hannes Schreiner.



Nachhaltigkeit & soziales Engagement



Moderne Gebäudekonzepte und hochwertige Ausstattung werden immer mit Fokus auf Nachhaltigkeit entwickelt und realisiert. Die Vorbildwirkung spielt dabei natürlich auch eine wesentliche Rolle, wie die beiden Geschäftsführer unisono betonen. Bis 2025 soll die PV Kapazität beispielsweise auf fünf Megawatt ausgebaut werden. Nachhaltigkeit bedeutet für die beiden Brüder aber auch soziales Engagement. Mit einer fünf Hektar großen Streuobstwiese und 2.000 gepflanzten Obstbäumen, stellen die beiden ihre Absichten eindrucksvoll unter Beweis. „Hier soll sich jedermann bedienen können und an der Schönheit und den Früchten der Natur erfreuen. Die Bäume können frei bewirtschaften werden und stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Für uns ist es wichtig auch gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und unseren Teil dazu beizutragen“, ergänzt Geschäftsführer Peter Schreiner.