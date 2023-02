Bei einer Insolvenz werden Vermögenswerte wie Fuhrparks, Maschinen und Immobilien verkauft, um damit die Forderungen der Gläubiger bedienen zu können. Doch die Zahl der Unternehmen, die keine nennenswerten materiellen Güter mehr besitzen, wächst. Und auch Schuldner, die sich ihren Zahlungsverpflichtungen entziehen wollen, können findig sein: In Zeiten der Globalisierung ist es einfacher geworden, Vermögen in „Steueroasen“ zu transferieren und in Briefkastenfirmen „verschwinden zu lassen“. Für Gläubiger sind dies denkbar schlechte Voraussetzungen. Denn was nützt das Einklagen von Forderungen, wenn der Anspruch mangels Vermögens nicht vollstreckbar ist? Deshalb hinterfragen immer mehr Gläubiger die Vermögenswerte ihrer Schuldner, bevor sie Klage erheben.