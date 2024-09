Vom Militär in die Wirtschaft: Der Begriff VUCA entstand angeblich im Kalten Krieg in der US-Army und fand von dort aus seinen Weg in Leadership-Literatur und die Hörsäle der Business Schools auf der ganzen Welt. Seine Erweiterung, das VUCADD-Modell, charakterisierte in den 2000/2010er Jahren unsere Wirtschaftswelt, die von diesen Eigenschaften geprägt war:



- Volatilität: Vieles unterliegt extremen Schwankungen: (Aktien)Märkte, Geschäftsmodelle und Wünsche der Kunden.

- Ungewissheit: Fehlende Planbarkeit und Prognosen verunsichern Menschen und Organisationen und führen zu Instabilität.

- Komplexität (Complexity): Das einfache Ursache-Wirkungsprinzip trifft nur mehr selten zu, da durch Globalisierung und Digitalisierung alles miteinander vernetzt ist. Das macht vieles undurchsichtig und erschwert es konkrete Auswirkungen abzuschätzen.

- Ambiguität: Es sind immer mehrere Interpretationen möglich, nie nur weiß/schwarz oder ja/nein. Durch diese Vielschichtigkeit werden Situationen und Sachlagen mehrdeutig, widersprüchlich und unklar.

- Diversität: In Unternehmen kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Sie unterscheiden sich in Punkto Weltanschauung, Herkunft, Geschlecht, Sozialisierung und vielem mehr. Wenn diese diversen Perspektiven geschätzt und gefördert werden, bieten sie jedoch auch das Potential für mehr Kreativität und Innovation.

- Dynamik: Die Märkte sind schnelllebig. Darauf müssen Unternehmen rasch reagieren. Diese geforderte Agilität wird häufig durch neue Arbeitsformen sowie die Auflösung von Hierarchien und Silos erreicht.

Chaos als einzige Konstante



Seit den 2020er Jahren und somit mit dem Beginn der Pandemie gilt aufgrund geänderter Rahmenbedingungen ein neues Paradigma in der Businesswelt, nämlich BANI, das VUCADD als Erklärungsmodell abgelöst hat:



- Brittle (spröde, brüchig): Vermeintlich stabile Systeme können plötzlich brüchig werden und teilweise sogar vollständig zerstört werden. Das kann dann global auch Effekte auf andere Bereiche haben, die vom ursprünglichen Ereignis weit entfernt sind.

- Anxious (verunsichert): Die Welt wird nicht nur durch Fake News und Desinformation immer beängstigender. Oft fühlen wir uns ohnmächtig oder hilflos und können dadurch buchstäblich erstarren.

- Non-linear: Das Gesetz von Ursache und Wirkung gilt nicht mehr. Kleinigkeiten können ungeahnt große und komplexe Auswirkungen nach sich ziehen –manchmal auch so viel später, dass die Auslöser nicht mehr zuordenbar sind.

- Incomprehensible (unverständlich): Aufgrund der Vielzahl an Informationen, ihrer Komplexität und der Zusammenhänge sind die Wirklichkeit und ihre Geschehnisse nicht mehr vollständig erfassbar für den menschliche Verstand.





Führen in der BANI-Welt – was brauchts?



In einer BANI-Welt ist Anpassungsfähigkeit für erfolgreiche Führungskräfte entscheidend, um schnell und flexibel auf unerwartete Veränderungen zu reagieren. Zudem sollte sie in der Lage sein, Unsicherheit aushalten und die als gegebene Konstante zu akzeptieren.



Empathie und Wertschätzung ermöglichen es, die Bedürfnisse und Sorgen der Mitarbeitenden zu verstehen und so ein unterstützendes und motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen. Dazu kann es notwendig sein, sich mit den eigenen Emotionen und Ängsten auseinanderzusetzen, was Mut und eine hohe persönliche Reife erfordert. Darüber hinaus sind eine klare Kommunikation und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und zu erklären, von großer Bedeutung.



Raus aus der Komfortzone



Je bedrohlicher die Szenarien, desto mutiger und innovativer müssen die Lösungen sein. Auch in einer vergleichsweise stabilen und wohlhabenden Umgebung können wir uns daran orientieren, wie mutig Menschen in Extremsituationen handeln. So können Führungskräfte vom Beifahrersitz hinter das Lenkrad wechseln und in chaotischen Zeiten sOrientierung geben.



Zu guter Letzt braucht es Offenheit gegenüber Neuem und den Willen zu lebenslangem Lernen, um die eigenen Führungs-Skills weiterzuentwickeln und Teams erfolgreich zu leiten.

Autorin: Barbara Stöttinger ist Dekanin der WU Exexutive Academy