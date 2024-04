Unsere BANI-Welt, die von multiplen Krisen und Disruption gekennzeichnet ist, entwickelt sich mit atemberaubender Geschwindigkeit. Alles wird komplexer, vernetzter, digitaler und unübersichtlicher. Für Unternehmen werden daher Anpassungsfähigkeit und Innovation immer wichtiger. Ein Ansatz zur Stärkung von Flexibilität und Agilität liefert New Leadership - es hilft dort, wo herkömmlichen Führungsansätze an ihre Grenzen stoßen.



Profit, People, Planet



New Leadership ist eine Haltung, die darauf abzielt, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Wer New Leadership ernst meint, dem geht es um mehr als nur den wirtschaftlichen Erfolg. Der „Purpose“, also der gesellschaftliche Sinn eines Unternehmens, und das Fortbestehen des Planeten sind mindestens genauso wichtig. Auch das eigene Team und seine Zufriedenheit, Gesundheit und Motivation rücken in den Fokus.



Durch Führen auf Augenhöhe erhalten Ihre Mitarbeitenden mehr Verantwortung und Autonomie, was wiederrum Kreativität und Innovation fördert. Da komplexe Probleme kaum mehr allein gelöst werden können, sind Partizipation und Diversität weitere, fundamentale Bestandteile von New Leadership.



Bedauerlicherweise bestehen nach wie vor weitverbreitete Missverständnisse und falsche Vorstellungen darüber, was New Leadership tatsächlich ist: Hier sind drei der hartnäckigsten Mythen:



New Leadership bedeutet Anarchie



Um eins gleich vorneweg klarzustellen: Durch New Leadership werden Führungskräfte nicht obsolet. Ganz im Gegenteil: Sie bleiben weiterhin wesentlich, um die Richtung vorzugeben – der Weg dorthin darf und soll aber durchaus als Team beschritten werden. Nur weil Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, heißt das nicht, dass Chaos ausbricht. Wichtig ist es, den Mitarbeitenden Orientierung zu geben und ihnen dabei zu helfen, sich selbst zu führen. So werden sie im Idealfall vom Ausführenden zum eigenverantwortlichen Gestalter. Führung ist dann nicht mehr ausschließlich an hierarchische Positionen gebunden, sondern kann projektabhängig und phasenweise von verschiedenen Teammitgliedern übernommen werden (Lateral Leadership).



Tipp für die Praxis: Machen Sie (anderen) Führungskräften klar, dass sie nach wie vor gebraucht werden und warum New Leadership in der Praxis so wichtig ist. Dabei können Coachings und Schulungen durchaus unterstützend wirken. Hilfreich sind auch konkrete Beispiele über die positiven Effekte von partizipativer Führung auf die Teammotivation.



New Leadership wird einem in die Wiege gelegt



Auch Digital Natives oder junge Führungskräfte sind nicht automatisch Naturtalente. Erstens kommt es auf das richtige Mindset an und zweitens kann man Leadership und die dazu benötigten Fähigkeiten lernen - egal wie alt Sie sind und wie viel Erfahrung oder natürliche Begabung Sie mitbringen. Voraussetzung sind aber in jedem Fall die Bereitschaft zur Selbstreflexion und zur Auseinandersetzung mit den eigenen Werten.



Tipp für die Praxis: Gute Führung legt den Fokus auf die Beziehung zu und die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden. Egal, wie viel Erfahrung Sie haben, ohne Empathie geht’s nie. So unterschiedlich wie die Menschen, Begabungen und Bedürfnisse in Ihrem Team sind, so individuell sollten Sie auch auf jeden einzelnen in Ihrem Team eingehen.







Bei New Leadership bleibt kein Stein auf dem anderen

Führungskräfte wären schlecht beraten, unter dem Vorwand eines neuen Führungsstils alles niederzureißen und grundlos funktionierende Abläufe oder bewährte Geschäftsmodelle zu adaptieren. Veränderung nur um der Veränderung willen führt selten zum gewünschten Erfolg. Vielmehr geht es darum, die Dinge zu hinterfragen und nicht als gegeben anzunehmen, gleichzeitig auf Bewährtes zu setzen, aber gegebenenfalls anzupassen, dort wo es notwendig ist.



Tipp für die Praxis: Seien Sie deshalb ein Vorbild und zeigen Sie etwa anhand eines konkreten Pilotprojekts den Mehrwert der Kombination von Bewährtem, das mit neuen Ideen angereichert ist. Es muss nicht immer eine Revolution sein, meist liefern Evolutionen ohnehin nachhaltigere Erfolge.



Konrad Holleis leitet an der WU Executive Academy den Bereich Executive Education.