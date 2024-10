Ein generationsübergreifender und inklusiver Führungsstil ist das Gebot der Stunde. Teammitglieder aller Generationen sollen ihre Fähigkeiten entfalten und innovative Lösungen entwickeln können. Agiles Leadership wird in diesem Zusammenhang immer wichtiger. Also, ein flexibles und schnelles Anpassen an die Situation und eine offene Kommunikation. Agile Führungskräfte fördern kontinuierliche Verbesserung und eine Kultur des Lernens und Wachsens und nutzen so die Energie im neuen Generationenkarusell.



Was noch hilft: Emotionale Intelligenz, also die Emotionen der Mitarbeiter und die eigenen wahrnehmen und nutzen, um für gemeinsame Ziele zu motivieren und eine gute Beziehung zu pflegen.



Aber, generationsübergreifendes Führen kann letztlich mehrere Herausforderungen lösen. Neben dem besseren Zusammenarbeiten in altersbunten Teams erhöht es die Chancen am angespannten Kandidatenmarkt zu punkten und unter dem Aspekt Diversity am Puls der Zeit zu sein.



AUTOR: Matthias Dietrich Executive Director Industrial & Construction Talentor Austria – Executive Search & HR Consulting