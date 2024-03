Wenn unklar ist, was morgen kommt, müssen New Leaders ihrem Team jene Orientierung und Stabilität bieten, die es im unsicheren Außen nicht mehr gibt. BANI bedeutet aber nicht apokalyptische chaotische Zustände, bei denen man einfach aufgeben muss. Führungskräfte und Unternehmen haben vielmehr die Möglichkeit, ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Hilfreich dabei ist ein grober Fahrplan, der regelmäßig evaluiert wird, um flexibel auf aktuelle Veränderungen reagieren zu können.

Damit diese zugegebenermaßen nicht ganz leichte Übung gelingt, ist es wichtig, sich mögliche Zukünfte auszumalen: Strategic Foresight heißt das Zauberwort. Zwar wird mit Sicherheit kein Szenario so eintreten, wie wir es skizziert haben; die Tatsache, dass wir aber über unsere Vergangenheit Bescheid wissen, die operativen Aufgaben der Gegenwart erfolgreich bewältigen und die Zukunft aktiv gestalten (wollen), hilft uns dabei, alternative Zukünfte zu antizipieren, schnell zu reagieren und strukturiert mit Neuem umzugehen.



Die Richtung geben dabei weiterhin die Führungskräfte vor – der Weg dorthin darf und soll aber durchaus gemeinsam gestaltet und gegangen werden. Da komplexe Probleme selten allein gelöst werden können, sind Kollaboration und Partizipation fundamentale Bestandteile von New Leadership.



Der Mensch im Fokus



Unterschiedliche Perspektiven und diverse Teammitglieder wirksam zusammenzubringen, macht auch künftig gute Führung aus. So wie transparente und klare Kommunikation, denn Führung auf Augenhöhe lebt vom offenen Austausch. Generell geht es darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Menschen gerne arbeiten. Dazu müssen Führungskräfte in der Lage sein, den Menschen in den Fokus zu stellen und auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Sie bauen vertrauensvolle Beziehung zu ihren Mitarbeitenden auf und begleiten sie aktiv ihrer Weiterentwicklung.



Wanted: Job mit Sinn und Work-Life-Balance



Noch nie zuvor haben sich so viele Generationen gleichzeitig in der Workforce befunden – für Führungskräfte kristallisieren sich hier völlig neue Anforderungen heraus. Wie steht es etwa um die sogenannte Generation Z: Sie wollen Sinn in ihrem Job, Freude an der Arbeit und etwas Positives beitragen, was wiederum anderen zugutekommt – und möglicherweise nicht mehr 70 Stunden pro Woche arbeiten.



Aber auch bei erfahrenen Führungskräften, die aus aller Welt zu uns an die WU Executive Academy kommen, um einen MBA zu machen, beobachte ich oft, dass sie aus dem Hamsterrad aussteigen und gemeinsam etwas bewegen wollen. Sie möchten etwas Neues sehen, Menschen kennenlernen und bewusst über den Tellerrand schauen.



Wir haben einen Alumnus, der von einer sehr erfolgreichen Karriere im Banking eine Position in der Regierung seines Landes übernommen hat – um seine Erfahrungen und seinen Business-Background einzubringen, um einen Beitrag zu leisten, sein Land in eine bessere Zukunft zu führen.



Fazit:



New Leadership ist eine Haltung, die darauf abzielt, die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Sie bedeutet, in Neuem vor allem die Chancen und weniger die Gefahren zu sehen. Sie bedeutet auch, sich Pionierqualitäten wie Mut und Offenheit anzueignen, um den Widrigkeiten der BANI-Welt etwas entgegenzusetzen. Ganz im Sinne Winston Churchills, der sagte: “Angst ist eine Reaktion, Mut ist eine Entscheidung”.

Aber auch Empathie, Intuition, Wertschätzung und Fokus gehören zu den wichtigsten Führungs-Skills der Zukunft. Ein wesentlicher Faktor für mehr Resilienz liegt in der Selbstverantwortung des Menschen. Sie ist die Basis dafür, dass Menschen aufhören, zu reagieren und in Angst zu verharren, sondern mutig zu handeln und vom Beifahrer-Sitz ihres (Berufs-) Lebens hinter das Lenkrad zu wechseln. Das sind die wichtigsten Ingredienzien für erfolgreiches New Leadership.



Autorin: Barbara Stöttinger ist Dekanin der WU Executive Academy