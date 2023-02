Wie stellen Sie sich als Hersteller von Sicherheitstechnik diesem Wandel?



Moser: Hier ändert sich gerade viel für unsere ganze Branche, denn Sicherheitssysteme sind naturgemäß sehr exponiert für Angriffe und Manipulationsversuche aller Art. Die Schnelligkeit, in der das zunimmt, zusammen mit den kürzeren Produktzyklen bedingt, dass unsere Komponenten und Systeme praktisch laufend getestet und geprüft werden müssen. Die Gesetzeslage mit neuen Rechten und Pflichten für Unternehmen verschärft die Situation zusätzlich. Als international tätige Konzerngruppe mit einem großen Portfolio genießen wir den Vorteil, dass wir für unsere Kunden auch große Testszenarien abdecken können, um die Gesamtsicherheit unserer Produkte vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt zu gewährleisten. Relativ neu sind zudem unsere ‚White-Hacker-Teams‘, die alle elektromechanischen und digitalen Systeme praktisch ständig attackieren und daraus notwendige Weiterentwicklungen ableiten. Auch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden wird in diesen Fragestellungen immer enger – der Austausch ist da sehr offen.



Zhanel: Kraft kostet es eher, bei diesen innovativen Projekten den Investitionsaufwand zu rechtfertigen. Bei nötigen Software-Updates ist das inzwischen fast schon eine Selbstverständlichkeit. Dass aber für einen umfassenden Schutz auch die Hardware entsprechend modernisiert werden muss, ist nicht jedem Verantwortlichen von Anfang an klar. Da braucht es im Sicherheitsbusiness noch einen gewissen Lernprozess und Paradigmenwechsel.



Sie sagen, dass die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden enger und offener wird. Gilt das auch für die internationale Zusammenarbeit mit Big Playern wie Apple und Google? Wie positionieren Sie sich im Bemühen um einen internationalen Konsens in Sicherheitsfragen?



Moser: Um es mal etwas salopp zu formulieren: Sicherheit muss für Apple und Co. so funktionieren wie Apple Pay, also am liebsten völlig ‚seamless‘, sprich: unsichtbar und unkompliziert. Das ist für uns bereits in der Hardware-Herstellung eine große Aufgabe. Es findet dazu aber besonders in den USA eine intensive und gemeinsame aktive Forschung statt. Erste Pilotprojekte mit neuartigen Mobile Credentials zur Zutrittskontrolle beispielsweise im New Trade Center in New York sind sehr vielversprechend angelaufen. Wir profitieren im Gegenzug vom völlig transparenten Datenaustausch, da wir uns mit den beteiligten Unternehmen die Datenhoheit in diesen wichtigen Meilensteinprojekten teilen.



Zhanel: In Europa steckt so eine progressive Zusammenarbeit noch in den Kinderschuhen. Hier wird die Entwicklung vor allem von der jungen Generation getrieben. Als sehr innovativ und mutig erleben wir bei Assa Abloy Austria zum Beispiel verschiedene Universitäten, die ihre Zutrittskontrolle gerade über Smartwatch-Anwendungen testen und für die Weiterentwicklung den engen Schulterschluss mit uns als Hersteller und Projektpartner suchen.



Das klingt nach Sicherheitstechnik 4.0 – Wie sehen Sicherheitskonzepte von übermorgen aus?



Moser: In unserem internationalen Future-Hub in Stockholm gehen wir genau diesen Fragestellungen nach. Das Forscherteam dort widmet sich zum Beispiel gerade Zukunftsthemen im Hinblick auf KI-gestützte Bewegungsmuster in Gebäuden und was das dann für die Sicherheitssysteme bedeutet. Was jetzt schon klar ist: Sicherheitskonzepte von übermorgen müssen drei wichtige Prämissen erfüllen. Zunächst braucht es die bereits diskutierten globalen Standards, die zweitens in den Hardwarekomponenten etabliert sind und drittens End-to-End getestet, evaluiert und sicherheitszertifiziert sind. Dann hat man smarte Lösungen, die sich auch smart anfühlen und zukunftssicher sind.



Zhanel: Bei der Entwicklung zukünftiger Sicherheitskonzepte kommt es für mich auch stark auf den jeweiligen Anwendungsbereich an. Denn oftmals wird der Convenience-Faktor noch höher bewertet als die Sicherheit. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die größere Komplexität der Systeme gleichzeitig die Sicherheitsrisiken erhöht. Da muss man Hochsicherheitsbereiche natürlich redundant und mit der nötigen Sorgfalt aufbauen. Denkt man an Black-out-Szenarien, tun sich da durchaus noch Lücken auf. Ich wünsche mir in dem Bereich tatsächlich etwas mehr Besonnenheit im Wettbewerb. Schließlich ist nicht jeder Hype trag- und zukunftsfähig und braucht eine fundierte Forschungs- und Entwicklungsbasis, um zuverlässig eingesetzt werden zu können.



Trotzdem die Nachfrage: Haben Schlüssel und Karten als Identmedien bald ausgedient, wenn – wie in Ihrem Beispiel von eben – schon Smartwatches in der Zutrittskontrolle zum Einsatz kommen?



Zhanel: Schlüssel und Karten werden weiterhin und noch lange Zeit ihre Berechtigung haben, da sie jeweils ganz unterschiedliche sicherheitstechnische Vorteile in sich vereinen. Das hängt stark von den zu sichernden Bereichen und Infrastrukturen ab. Um in diesem Zusammenhang noch einmal auf Smartwatch und Handy zurückzukommen – das ist einer dieser vielversprechenden Hypes, bei denen es aber noch ganz viele rechtliche Fragen zu klären gibt. Zum Beispiel: Wer ist Eigentümer des Handys, kann ich einfach das Gerät tauschen, was passiert, wenn ich das Handy verliere, mein Vertrag ausläuft usw.



Moser: Die Art und Weise, wie mit diesen wichtigen Fragen bei neuen Anwendungen umgegangen wird, ist dabei auch kulturabhängig. Die nordeuropäischen Länder sind deutlich offener gegenüber Neuem und nehmen starke Technologien mit einem größeren Adaptionswillen an als im DACH-Raum. Es ist übrigens ein Trugschluss, deshalb anzunehmen, wer weiter digitalisiert ist, habe eine geringere Datensicherheit. In Skandinavien ist das Gegenteil der Fall – im Vergleich zu Zentraleuropa sind Datenschutz und -sicherheit hier sehr weit vorn. Man denke nur an mobiles Bezahlen. Die Durchdringung ist bei unseren nordischen Nachbarn extrem hoch und die innovativen Bezahlsysteme gelten trotzdem als sehr sicher.



Zentraleuropa scheint also wegen der „Bedenkenkrämerei“ in der sicherheitstechnischen Entwicklung abgehängt zu werden?



Moser: Das sehe ich ganz klar nicht so und dieses Thema ist auch sehr vielschichtig. Die erwähnten länder- und kulturspezifischen Unterschiede treffen uns als Konzerngruppe glücklicherweise weniger, weil wir seit jeher auf internationaler Bühne unterwegs sind. Ich persönlich finde es aber schade, dass viele innovative kleinere Unternehmen und Start-ups mit großem Potenzial drohen, abgehängt zu werden, weil ihnen die notwendigen Investitionsmittel für die Weiterentwicklung der Forschungsbasis fehlen. Da sind auch wir ‚Großen‘ in der Pflicht, die Zusammenarbeit zu stärken.



Zhanel: Da zeichnet sich auch eine internationale Kehrtwende oder wenn man so sagen will, Annäherung der beiden Extrempole ‚Entwicklung um jeden Preis versus Zuverlässigkeit‘ ab. Denn inzwischen werden der hohe Qualitätsanspruch und die technische Ausgereiftheit europäischer Sicherheitslösungen stark nachgefragt. Unser Ansatz, die Qualität der Produkte über die Geschwindigkeit der time-to-market zu stellen, bremst vielleicht noch an der ein oder anderen Stelle Entwicklungsschritte aus, die Systeme sind dann aber vollständig einsatzbereit und sicher. Und damit ist am Ende allen geholfen. (red)