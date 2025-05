Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle lassen den Münchner Technologiekonzern Siemens weitgehend kalt. Laut Finanzvorstand Ralf Thomas belaufen sich die Auswirkungen der Zölle auf das gesamte Geschäftsjahr bis Ende September auf „einen hohen zweistelligen oder niedrigen dreistelligen Millionenbetrag“. Diese Belastung sei laut Thomas „überschaubar und handhabbar“.

>>> Die Zukunft der Sicherheitstechnik

Trotz der überschaubaren direkten Auswirkungen spürt Siemens die indirekten Folgen der protektionistischen US-Handelspolitik deutlich. Die Zölle belasten das globale Investitionsklima spürbar. Bereits im April habe das Unternehmen eine zunehmende Zurückhaltung bei den Bestellungen seiner Kunden festgestellt, so Siemens-CEO Roland Busch. Besonders in exportstarken Ländern wie Deutschland sei die Investitionsneigung in Schlüsselindustrien wie dem Automobilsektor und dem Maschinenbau rückläufig.

Die Einführung von 25-Prozent-Zöllen auf Autoimporte in die USA trifft vor allem deutsche Hersteller wie Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen – und trübt die Erwartungen für die gesamte Branche.