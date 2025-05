Die Produktion im neuen Werk in Kulim wurde mit Anfang April hochgefahren: "Mit Anfang April sei man dort ins High Volume Manufacturing eingestiegen", so Preining. Mit einer Investition von rund 1 Milliarde Euro wurde das Werk in nur zwei Jahren errichtet und ist nun ein zentraler Bestandteil des globalen „Substrate-Dreiecks“ von AT&S, das die Standorte Leoben (Österreich), Chongqing (China) und Kulim (Malaysia) umfasst. Im Fokus der Produktion stehen hochentwickelte IC-Substrate für den US-amerikanischen Chiphersteller AMD. Diese Substrate sind essenziell für die leistungsstarken Prozessoren, die in Rechenzentren und KI-Anwendungen eingesetzt werden. Die steigende Nachfrage nach CPUs und GPUs, insbesondere für Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR), treibt das Wachstum in diesem Segment voran.

Die offizielle Eröffnung des Standorts Leoben-Hinterberg ist für Anfang Juni geplant. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum (R&D Center) sei laut Preining "das einzige in der Größe in der westlichen Hemisphäre".