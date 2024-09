Hannes Hunschofsky, Managing Director, EIT Manufacturing East, über Herausforderungen und Chancen in Datenökosystemen für Konzerne und KMU.

Herr Hunschofsky, wie weit sind österreichische Produktionsunternehmen bei der Einführung von Datenräumen?

Hannes Hunschofsky: Wir stehen zwar noch am Anfang, doch der Zug hat den Bahnhof schon verlassen. Es gibt bereits einige sehr erfolgreiche Pilotprojekte zu diesem Thema, wie etwa das von Österreich und Deutschland geförderte Projekt EuProGigant. Konzerne und große Unternehmen sind sich der Vorteile von Data Sharing mittlerweile bewusst und haben die finanziellen und personellen Ressourcen, um an der Gestaltung von Datenräumen mitzuarbeiten. Bei KMU fehlt oft noch das Wissen um die Einsatzmöglichkeiten und den daraus folgenden Kostenersparnissen und Synergieeffekten. Viele KMU finden sich aufgrund der angespannten politischen und wirtschaftlichen Situation derzeit eher beim Feuerlöschen als am Reißbrett zur Zukunftsplanung. Doch diverse EU-Vorgaben, beispielsweise über die Erstellung der digitalen Produktpässe, treiben die Umsetzung auch bei KMU voran. Die Beschäftigung mit der Erstellung eines solchen Passes fungiert oft als Augenöffner über die Vorteile der Teilnahme an Datenökosystemen.



Wir arbeiten derzeit an verschiedenen Projekten, auch gemeinsam mit der TU Wien, um es KMU relativ kostengünstig zu ermöglichen, diese Berichtsnotwendigkeit im Unternehmen aufzubauen. Zusätzlich beschäftigen wir uns mit dem Vertrauensaufbau, denn die Vorstellung der Datenweitergabe, auch wenn sie genau reglementiert und anonymisiert ist, benötigt immer noch viel Aufklärung. Die KMU haben Angst, die Daten aus der Hand zu geben und damit ihren Wettbewerbsvorteil zu verlieren. Hier bieten wir eine breite Palette an Unterstützungs- und Beratungsleistungen.



Wo steht Österreich im internationalen Vergleich bei der Umsetzung von Datenökosystemen in der Produktion?



Hunschofsky: Grundsätzlich gilt Deutschland als Vorreiterland und ist für uns ein starker Orientierungspunkt. Doch auch in Österreich sehen wir den politischen Willen und große Aufgeschlossenheit zu diesem Thema. Wir wollen vorne mit dabei sein und werden mittlerweile auch schon als Vorbild wahrgenommen. Dieser Rückenwind treibt die Förderprojekte im Bereich Datenökosysteme auch hierzulande voran. Für Unternehmen bedeutet das, dass sie Fördermittel über die FFG (gefördert durch BMK) beziehen können, wenn sie sich für die Teilnahme an Datenökosystemen interessieren.



Welcher Bereich hat derzeit die größte Nachfrage?



Hunschofsky: Für die produzierende Industrie sind derzeit die Supply Chain Optimierung und Predictive Maintenance am interessantesten, also pauschale Beratungsthemen. Denn diese befinden sich meistens nicht im Kerngeschäft des Unternehmens. Sie bringen Zusatznutzen und verursachen weniger Berührungsängste, Daten auszutauschen. Unternehmen wie AVL List GmbH, ENGEL Austria GmbH und Haidlmair GmbH sind etwa Teilnehmer an diversen Pilotprojekten.



Welche Leistungen bieten Sie konkret an, um Unternehmen bei der Umsetzung zu unterstützen?



Hunschofsky: Durch unsere Beteiligung an einer Vielzahl von innovativen Forschungsprojekten verfügen wir über ein umfangreiches Netzwerk an nationalen und internationalen Partnern, das wir gerne an Unternehmen weitergeben, um datengetriebene Innovationen zu unterstützen. Wir arbeiten außerdem an der Entwicklung maßgeschneiderter Strategien zur Einführung datenbasierter Geschäftsmodelle. Unsere Expertise geben wir in Form von Beratungsleistungen und Schulungen weiter und fungieren als Unterstützer bei der Implementierung von Datenräumen. Des Weiteren beschäftigen wir uns im Projekt EuProGigant damit, wie ein Federator-Betrieb aufgebaut werden kann. Nach Projektende soll dies auch als Dienstleistung für Firmen zur Verfügung stehen. Wir sind Vermittler oder Koordinator zwischen verschiedenen Systemen und sorgen dafür, dass sie miteinander kommunizieren und interoperabel arbeiten können.