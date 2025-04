Das Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreichs WIFI führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Gesamtanbieter an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung von 75 Fortbildungsanbietern befragt. Unter den 21 Startern in dieser Kategorie machte das WIFI das Rennen, gefolgt von BFI Berufsförderungsinstitut Österreich und TÜV Austria Akademie.

>>> Österreichs beste Seminaranbieter 2025

„Es freut mich sehr, dass unser WIFI-Purpose nicht nur intern gelebt, sondern auch von außen wahrgenommen und geschätzt wird. Dass wir im renommierten Seminaranbieter-Ranking 2025 des Industriemagazins heuer den Gesamtsieg errungen haben, zeigt, wie sehr unsere Arbeit, unser Engagement und unsere konsequente Weiterentwicklung einen Unterschied machen. Nachdem wir in den letzten beiden Jahren den zweiten Platz belegt hatten, ist es jetzt umso schöner, wieder an der Spitze zu stehen. Ein herzliches Dankeschön an unsere großartigen Teams in allen WIFIs in ganz Österreich und unsere engagierten Trainer:innen – ohne euch wäre das nicht möglich“, so Mag. Tatjana Baborek, Institutsleiterin WIFI Österreich.