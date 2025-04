INDUSTRIEMAGAZIN GREEN: Herr Pfister, Sie sind fast 30 Jahre im Geschäft. Wie hat alles begonnen?

Thomas R. Pfister: Ich habe meine Karriere als Gebietsverkäufer bei Dustcontrol im Bereich Anlagenbau begonnen und diesen Geschäftszweig erfolgreich aufgebaut. Heute zählen wir namhafte Unternehmen aus Branchen wie der Mikrochip-Produktion, der Stahlindustrie und dem Lebensmittelbereich zu unseren Kunden. Seit 2014 leite ich als Geschäftsführer die Dustcontrol GesmbH.

Welche waren und sind aktuell die einschneidendsten Veränderungen Ihres Geschäfts?

Pfister: Einer der prägendsten Faktoren war der Wandel durch strengere behördliche Auflagen und die gestiegenen Qualitätsanforderungen in der Produktion. Früher war das Bewusstsein für Umwelt- und Gesundheitsschutz in vielen Betrieben kaum vorhanden. Es war nicht unüblich, Hallen zu sehen, in denen der Staub zentimeterhoch lag, und ineffiziente Absaugvorrichtungen zum Einsatz kamen. Mit dem wachsenden Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein hat sich das stark verändert. Unternehmen haben erkannt, dass gesunde Mitarbeiter entscheidend für die Qualität und die Reduktion der Fluktuation sind.

Wie entwickelt sich Ihr Geschäft wirtschaftlich? Können Sie den aktuell rezessiven Phasen in Teilen der Industrie trotzen?

Pfister: Trotz der Herausforderungen durch rezessive Phasen in einigen Industriezweigen zeigt sich unser Geschäft stabil und wachstumsorientiert. Gesundheit, Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit stehen bei vielen Unternehmen im Fokus, was unsere Lösungen besonders gefragt macht. Zudem treibt der Druck, Produktionsprozesse effizienter und gesetzeskonform zu gestalten, die Nachfrage nach unseren Produkten. Mit einer breiten Angebotspalette können wir sowohl in wirtschaftlich starken als auch in schwierigeren Zeiten einen klaren Mehrwert bieten.

Gesundheit, Arbeitssicherheit, Umwelt: Welche Auflagen verändern Ihr Geschäft derzeit am stärksten?

Pfister: Diese Themen beeinflussen uns erheblich. Insbesondere strengere Umweltauflagen, die Einhaltung von Staubgrenzwerten am Arbeitsplatz und Sicherheitsvorschriften, wie die ATEX-Richtlinien, prägen unser Geschäft. Unternehmen müssen gesetzliche Standards beim Staubmanagement und der Arbeitssicherheit erfüllen, während auch die Erwartungen der Mitarbeiter an eine gesunde Arbeitsumgebung steigen. Für uns bedeutet das, kontinuierlich innovative und zukunftssichere Lösungen zu entwickeln.

Nachhaltigkeit ist heute ein wichtiges Thema. Was tut Dustcontrol, um nachhaltiger zu werden?

Pfister: Nachhaltigkeit ist auch für uns ein zentraler Bestandteil. Wir lassen unsere Fortschritte regelmäßig von der Plattform EcoVadis bewerten und konnten unseren Score von 2023 auf 2024 um 30 % verbessern. Zudem tragen unsere langlebigen Produkte zur Nachhaltigkeit bei: Selbst für Geräte aus den frühen 2000er-Jahren sind Ersatzteile erhältlich. Darüber hinaus optimieren wir unsere Produktion stetig durch schlanke Methoden, um Ressourcen effizienter zu nutzen, Abfälle zu reduzieren und Lieferzeiten zu verkürzen. Das alles unterstützt sowohl unsere Kunden als auch unsere eigene nachhaltige Entwicklung.