Dustcontrol AB wurde 1972 von Johann Haberl, Mirko Purar und Evert Kranz gegründet. Alle drei hatten zuvor als Ingenieure bei Devac AB gearbeitet. Devac war ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen im Besitz der schwedischen Regierung. Der Hauptzweck des Unternehmens bestand in der Erforschung der Gesundheitsgefahren durch Staub, der beim Bohren in Stein entsteht. Zu dieser Zeit war Steinstaub und die "Steinstaublunge" ein großes Thema. Nach der Erprobung verschiedener Methoden wie der Bindung des Staubs mit Wasser und der Luftfilterung, kam man zu dem Ergebnis, dass die effektivste Methode die Punktabsaugung war. Als Devac aufgelöst wurde, beschlossen die Drei, das Projekt der Punktabsaugung selbst weiterzuführen. Ein neues privates Unternehmen wurde gegründet - Dustcontrol AB mit Pirkko Haberl als CFO.



Da der Markt für Steinstaub jedoch begrenzt war, begann das Unternehmen mit der Entwicklung stationärer und mobiler Absauganlagen für andere Branchen.



Heute besteht die Dustcontrol-Gruppe aus dem Hauptsitz in Schweden und lokalen Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Österreich, dem Vereinigten Königreich, den USA, Finnland und weltweiten Partnern.