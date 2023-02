Als eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von Arbeitshosen untereinander gelten Taschen. Hier setzen die Hersteller ganz offensichtlich auf das Motto: Genug ist nicht genug. Fünf Taschen wie bei der Salesianer Elite bilden die Untergrenze. Den Taschen-Rekord stellt die Motion von Engelbert Strauss auf, mit nicht weniger als dreizehn Stück.



Dass die Hosentaschen extra aufgesetzt sind, damit die darin aufbewahrten Gegenstände nicht drücken, versteht sich von selbst. Noch besseren Schutz vor Druck durch Rollmeter, Schraubenzieher oder was man sonst noch so an Kleinkram bei der Arbeit braucht, bieten Taschen, die sich mit Hilfe einer Falte wie ein Blasbalg breiter machen. Dieses feine, aber in der Herstellung etwas aufwändigere Service bietet ihren Besitzern die Mycore Force, die Motion von Engelbert Strauss, die Konstant Artefix und die Tools von Pionier Workwear.



Wie viele und welche Taschen ein Mensch an seiner Hose braucht, um glücklich zu werden, ist letztlich eine Geschmacksfrage. Unseren Testern haben Modelle gut gefallen, die unter anderem auch eine eigene Handytasche haben (Reindl Corline 505, Tools Workwear, Engelbert Strauss Motion, Dickies Industry 1001, Konstant Artefix). Auch die Münztaschen der Reindl und Workwear-Modelle wurden gelobt. Ebenfalls gut gefallen hat den Testern die mit drei Innenfächern ausgestattete und sehr wertig ausgeführte Beintasche der Mycore Force.



Eine Zollstocktasche haben alle Modelle im Test. Workwear spendiert seiner Tools-Hose gleich zwei davon, eine rechts, eine links, was Linkshänder freuen wird. Der Clou bei Zollstocktaschen besteht allerdings darin, sie so zu nähen, dass der Zollstock auch beim noch so starken Beugen des Knies nicht stört. Dieses Kunststück gelingt nicht allen Testkandidaten. Engelbert Strauss mit der Motion, Konstant mit der Artefix und wieder einmal Mycore Force lösen diese aber Aufgabe hervorragend.