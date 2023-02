Müßig darüber zu diskutieren, ob das Wirtschaftsleben in der Vergangenheit weniger komplex und unsicher war als heute. Eines scheint sicher: Die Geschwindigkeit und Parallelität großer Ereignisse haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Dazu kommen zahlreiche Megatrends, die Unternehmen in ihren kurzfristigen Aktivitäten und langfristigen Planungen beschäftigen.

Auch wenn die Auswirkungen von Branche zu Branche und Unternehmen zu Unternehmen durchaus unterschiedlich sind, lassen sich einige allgemein gültige Herausforderungen ableiten:



Markt und Vertrieb: Die steigenden Kosten (Energie, Rohstoffe, Löhne und Gehälter, Inflation) machen deren rasche Weitergabe an Kunden immer relevanter. Daneben müssen Engpässe in der Supply Chain berücksichtigt werden, was wiederum Auswirkungen auf Lieferzeiten und -mengen hat.



Logistik und Supply Chain: Gestörte Lieferketten machen neue Bezugsquellen notwendig. Hinzu kommen konkurrenzierende Anforderungen beim Working Capital. Gestiegene Zinsen sprechen für geringere Lagerbestände, Lieferkettenstörungen und steigende Preise hingegen für höhere Lagerbestände.



Human Capital: Der Arbeitskräftemangel wird größer, das Fachkräfteangebot kleiner. Bis 2040 werden in Österreich 300.000 Personen weniger im arbeitsfähigen Alter leben. Unternehmen sind damit stärker gefordert, Personal trotz Rezession zu halten und sich um attraktive(re) Arbeitsbedingungen zu bemühen.



Finanzierung und Liquidität: Kapital zu sehr günstigen Konditionen wird es vorläufig wohl nicht mehr geben. Zudem drohen höhere Zahlungsausfälle von Kunden. Umgekehrt könnte es aber auch zu krisenbedingten Schnäppchen am M&A-Markt kommen, wenn ausreichend Finanzkraft vorliegt.



Großprojekte: In unsicheren Zeiten werden F&E-Projekte eher hinterfragt. Was braucht es jetzt wirklich und was kann verschoben werden, um trotzdem zukunftsfit zu bleiben? Da geht es u.a. um kurzfristige Ergebnis- und Liquiditätshebel, denn der Wettbewerb außereuropäischer Konkurrenten schläft nicht.



Nachhaltigkeit: Neben den genannten Herausforderungen darf ESG und Nachhaltigkeit nicht übersehen werden. Hier kommen auf Unternehmen aus regulatorischer Sicht sowie aufgrund der Anforderungen von Kunden und Mitarbeitern zahlreiche neuen Aufgabenstellungen hinzu.



Darüber, dass all diese (multiplen) Herausforderungen bestehen und zu behandeln sind, braucht es unbedingten Konsens im Management. Und gleichermaßen müssen diese Fragen auch an die Belegschaft kommuniziert werden, um deren Veränderungsbereitschaft sicherzustellen.