Von China über Spanien, Italien, Schweiz bis Österreich war man sich einig, dass die Resilienz sowohl auf Organisations-, Team- und Individualebene zur bedeutendsten Größe geworden ist. Für Resilienz gibt es viele Definitionen. Eine davon lautet „Resilienz ist die Aufrechterhaltung bzw. schnelle Wiederherstellung psychischer Gesundheit während oder nach Widrigkeiten.“ (Raffael Kalisch 2017, Der resiliente Mensch)



Vor der Covid19 Pandemie und 2021 war in den Talentor Future Labs die Kooperationsfähigkeit als Future Skill besonders gefragt, aus damals sehr nachvollziehbaren Gründen. Waren wir doch durch das Social Distancing ganz besonders aufeinander angewiesen. Jetzt haben wir mit den langfristigen Folgen dieser Zeit und zusätzlicher Krisen zu kämpfen. Die Statistik sagt: Der Anteil der Krankenstände aufgrund psychischer Gesundheitsprobleme ist gestiegen und dieser Trend scheint sich weiter fortzusetzen. Die WHO verzeichnet ebenfalls einen starken Anstieg von Depressionen und Angststörungen. Es kommt glücklicherweise nicht immer zu klinischen Krankheitsbildern, umso mehr sollte die mentale Gesundheit in den Blickpunkt gerückt werden!



Nicht nur, weil sie die Produktivität hochgradig beeinflusst – vor allem, weil sie, noch immer, wie der berühmte Elefant im Raum behandelt wird. Alle wissen, dass er da ist, aber keiner traut sich hinzusehen. Psychische Belastungen sind nach wie vor tabuisiert und werden als Schwäche angesehen. Dabei wäre es dringend notwendig, diese Themen zeitgemäß zu adressieren. Und es mangelt nicht an Ideen: Coaching/Mentoring nachhaltig implementieren, Diversität fördern, agile Strukturen umsetzen, laufende Schulungen zum Thema Gesundheit & Resilienz durchführen, offene Kommunikation einfordern und vorleben und vieles mehr.



Aber woran scheitert die Umsetzung? Neben den HR-Verantwortlichen müssen sich natürlich die Führungskräfte das Thema deutlich sichtbar auf die Fahnen heften! Die Fähigkeiten zur Bewältigung von Krisen müssen – wie ein Muskel – auf allen Ebenen laufend trainiert werden. Sonst schwächeln unsere Fertigkeiten, mit den künftigen Herausforderungen erfolgreich umzugehen.



Das klare Bekenntnis, dass diese spezifische Fitness von Mitarbeiter*innen & Teams ein zentraler Bereich der Unternehmensstrategie ist, werden sicherlich sämtliche „Leaders for tomorrow“ unterschreiben!



Barbara Ulman ist Geschäftsführerin von Talentor Austria und verrät hier, wie die Führungskräfte der Zukunft ticken.





