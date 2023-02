Der italienische Gasnetzbetreiber SNAM, der einen 49-Prozent-Anteil an der österreichischen Pipelinegesellschaft Gas Connect Austria hält, hat das Speicher- und Wiederverdampfungsschiffs Golar Tundra erworben. Für das 2015 gebaute Schiff zahlt SNAM der Gesellschaft Lolar Solar 330 Millionen Euro. Die Lolar Solar kann sowohl als LNG-Tanker als auch als schwimmender Regasifizierer eingesetzt werden. Das Schiff ist damit ebenfalls in der Lage, LNG in Gas umzuwandeln und in Pipeline-Netze einzuspeisen. Das Schiff hat eine Regasifizierungskapazität von fünf Milliarden Kubikmetern pro Jahr und eine LNG-Speicherkapazität von 170.000 Kubikmetern. Das neue Speicher- und Wiederverdampfungsschiff wird seinen Betrieb im Frühjahr 2023 aufnehmen können, sobald das Genehmigungs- und Regulierungsverfahren abgeschlossen ist und die für den Anschluss an das Transportnetz erforderlichen Arbeiten beendet sind, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. "Mit dem Kauf der Golar Tundra unternimmt SNAM einen entscheidenden Schritt in Richtung einer größeren Sicherheit und Diversifizierung der Energieversorgung, was im Einklang mit ihrer Mission steht.", kommentierte SNAM-CEO Stefano Venier.

SNAM hat im Jahr 2016 zusammen mit der deutschen Allianz Capital Partners 49 Prozent der Gas Connect Austria für ungefähr 601 Millionen Euro erworben. Die Gas Connect betreibt in Österreich ein über 900 Kilometer langes Erdgas-Hochdrucknetz. Zudem ist die SNAM mit über 84 Prozent Mehrheitseigentümer der Trans Austria Gasleitung GmbH, einer der wichtigsten Netzversorger in Österreich, Italien, Slovenien und Kroatien.