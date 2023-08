Die Menschen und Firmen in der Region Hall vertrauen seit vielen Jahren auf die Energieversorgung durch die Hall AG. Der Energieversorger und Netzbetreiber sorgt für die zuverlässige Bereitstellung von Strom, Wasser, Wärme und Internet. Dem großen Vertrauen möchte das Unternehmen auch in Zeiten der Energieunsicherheit gerecht werden. So sorgt der Fachbereich Erzeugung für ein Netz mit doppeltem Boden und sichert seine Stromversorgung zusätzlich durch Bredenoord ab.



Ein Stromausfall in der Region hätte, wie wohl überall, weitreichende Konsequenzen. Privat- und Industriekund:innen wären betroffen, es könnte zu Produktionsstillstand oder -ausfällen kommen, und die gesamte Nahversorgung käme zum Erliegen. Für Privatpersonen würde es in ihren Wohnungen und Häusern ungemütlich werden, denn auch die Fernwärmeversorgung fiele bei einem länger anhaltenden Stromausfall aus. In einer Projektgruppe bei der Hall AG besprach man mögliche Szenarien. Vor allem für den Winter, wo der Wasserpegel der Wasserkraftwerke niedrig ist, sah man den größten Bedarf zur Absicherung und schaffte mit Unterstützung von Bredenoord ein Netz mit doppeltem Boden für die kalte Jahreszeit.



„Niemand weiß genau, was uns im Winter erwartet und ob es zu Energieengpässen kommt. Wir versuchen, uns bestmöglich vorzubereiten. Die Bredenoord Mietlösung ist nun Teil unserer Notstromversorgung und ließe sich im Notfall auch in anderen Bereichen einsetzen", sagt Adrian Haslwanter, Leiter Fachbereich Erzeugung Hall AG.



In 3 Schritten zu temporärem Notstrom in der Industrie