Heute gelten Anton Hargassner sen. und seine Frau Elisabeth als Visionäre. Doch selbst er hatte nicht vorausgesehen, welche Entwicklung seine Patente und Erfindungen nehmen würden.



„Angefangen hat ja alles damit, dass unser Vater unsere Mutter überzeugte, auf eine selbst gebaute Holzheizung zu setzen“, erklärt Markus Hargassner, der gemeinsam mit seinem Bruder Anton Hargassner jun. den Familienbetrieb seit der Übergabe im Jahr 2022 führt. „Unsere Mutter überzeugte unser Vater nur, indem er ihr versprach, dass sie diese nie nachlegen müsste. Das hieß, er musste eine automatische Befüllung für den Heizkessel entwickeln. So ging die erste Hackschnitzelanlage 1984 in Betrieb“, erzählt Markus Hargassner weiter.



Auf dem Weg zum Global Player



Für diese und ähnliche Entwicklungen erwarb Anton Hargassner sen. viele Patente. Die sind heute noch die Basis für den Unternehmenserfolg. Die ersten beiden Jahrzehnte waren von herausfordernder Überzeugungsarbeit geprägt. Schon 1998 folgten Pelletheizkessel, die sich bis heute zu hochmodernen, smart gesteuerten Heizanlagen für jedermann entwickelt haben. 2011 kamen Stückholzkessel mit automatischer Zündung und Putzeinrichtung. Mit dabei auch immer der Ehrgeiz, so nachhaltig wie möglich zu sein. Biomasseheizkessel mit eingebautem elektrostatischem Feinstaubfilter „eCleaner“ unterschreiten nicht nur spielend alle Grenzwerte, sondern möglicher Feinstaub ist heute kaum mehr messbar.



Tausende zufriedene Kunden und die lange Erfahrung als Pionierunternehmen haben Hargassner Heiztechnik bei Übergabe durch Anton und Elisabeth Hargassner an die beiden Söhne zu einem der führenden Anbieter auf dem Markt gemacht. In der Region gilt Hargassner als Leitbetrieb mit krisensicheren Arbeitsplätzen und als begehrter Ausbilder. Dafür bürgt auch die mehrfach mit dem ineo-Award ausgezeichnete Lehrwerkstatt mit aktuell rund 40 Lehrlingen.



Das neue Versprechen



„Dieser Pionier- und Innovationsgeist ist im Unternehmen nach wie vor ungebrochen“, ergänzt Anton Hargassner jun. und fährt fort: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Besten zu sein, wenn es um nachhaltiges Heizen geht – der Umwelt und den nachfolgenden Generationen zuliebe. Diese Leidenschaft haben wir sicherlich von unseren Eltern übernommen.“



Festakt im neuen Service-Center



Den ersten offiziellen Höhepunkt im Jubiläumsjahr stellte am 5. April ein Geburtstagsfest mit 450 geladenen Gästen am Firmenstammsitz in Weng im Innkreis dar. Der Festakt fand im sich kurz vor der Fertigstellung befindlichen 32.000 m2 großen Service-Center statt. Neben Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Bezirkshauptmann Gerald Kronberger und dem Wenger Bürgermeister Gerald Wiesner nahmen auch die Besitzer der ersten Hargassner-Heizung, Familie Schaller, und auch der erste Installationspartner, die Firma Wimmer aus Altheim, teil.



Besonderes Highlight: Andi Goldberger moderierte. In Folge erfuhr man von den Zukunftsvisionen der Geschäftsführer und was ein Baggerunternehmen mit der Firmengründung zu tun hatte. Mit dabei waren auch viele Vertreter der Presse und auch mehrere Hundert Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.



Geboten wurde einiges. Neben Führungen durch das bestehende Stammwerk mit einer schon bestehenden Bruttogeschoßfläche von 75.000 m2, erwartete die Gäste eine Pressekonferenz und eine Podiumsdiskussion. Diese gaben Einblicke in die strategische Neuausrichtung des Unternehmens. So entwickelt man sich vom Biomasse-Spezialisten hin zum Komplettanbieter für erneuerbare Wärme – mit den Säulen Biomasse, thermischen Solarkollektoren und seit 2024 auch Luft/Wasser-Wärmepumpen.



„Ohne bauliche Erweiterung hätten wir den zukünftigen Bedarf an Service und Dienstleistungen unserer treuen Kunden nicht sicherstellen können. Eine Auslagerung dieser Prozesse ist für uns nie in Frage gekommen. Da wäre die Wertschöpfung woanders hingeflossen. Wir wollten diese und die Arbeitsplätze im Innviertel halten“, erklären die Geschäftsführer in einem gemeinsamen Statement.



Komplettanbieter für Bauherrn, Landwirte, Gewerbe, Industrie und Kommunen



Als Komplettanbieter bei zentralem Heizen mit Holz umfasst das Angebot nach 40 Jahren Firmenentwicklung Anlagen im Leistungsbereich von 6 – 330 kW bei Pellets, 17 – 60 kW bei Stückholz und 20 bis 2.500 kW bei Hackgut. Bis sechs Kessel sind in Kaskade für noch höheren Wärmebedarf kombinierbar.



Bei Industrieheizungen ist die neue Magno-Serie von 250 – 2.500 kW erhältlich. Dieses Know-how konnte 2021 durch Fusionierung mit der Firma Gilles – Industrieheizungen aus Lenzing – in das Unternehmen eingegliedert werden. Seither betreibt Hargassner mit Hargassner Industry auch einen zweiten Standort in Lenzing. In Kaskadenschaltung liefern diese mächtigen Anlagen im Hackschnitzelbereich bis 10 Megawatt Wärmeenergie.



Das Hargassner Sortiment ist vielseitig differenziert und eines der breitesten der Branche. Ein Biomasse-KWK (Kraft-Wärme-Koppelung) erzeugt Wärme- und elektrischen Strom. Heute wird Hargassner Heiztechnologie für jeden Bedarf von geringem Wärmebedarf bis hin zu landwirtschaftlichen Biomasse-Nahwärme-Kraftwerke betrieben. Umfangreich ist das Zubehör bei Raumaustragungen, Brennstoffbefüllungen und Pufferspeichern. Kombikessel, die jeweils Heizkessel für Scheitholz und für Pellets kombinieren, erreichen mit der Kombination von höchstem Komfort und krisensicherem Heizen aktuell viele neue Käuferschichten.



Einzigartig: Vakuum-Flachkollektor



Seit 2021 finden sich auch Premium-Solarkollektoren der Tochterfirma ThermoSolar im Sortiment. Hier hält Hargassner als weltweit einziger Produzent das Patent für Vakuum-Flachkollektoren. Markus Hargassner erklärt, was man hier erwarten kann: „Solarthermie ist die optimale Ergänzung zu unserem Holzheizkessel. Für die Zukunft sehen wir ein großes Potenzial. Wenn man unsere Lösungen kombiniert, profitiert man angesichts derzeitiger Energiepreise enorm.“



Neuheit 2024: Wärmepumpe mit breitem Leistungsspektrum



Genauso hohes Potential sieht man bei Hargassner in der jüngsten Neuheit: der Luft-Wasser-Wärmepumpe Airflow-M mit 5 bis 20 kW. Sie eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser wie auch für Sanierungsprojekte. Sie heizt oder kühlt nach Wunsch und erreicht hocheffiziente Leistungszahlen. Als Monoblock-Wärmepumpe liegt das Herzstück der Technologie – der Kältekreislauf – in der Außeneinheit.



Jubiläums-Hausmesse im September



Das schönste Geschenk macht sich Hargassner dabei selbst, denn im Jubiläumsjahr schenkt man sich quasi ein Feuerwerk an Neuheiten aus den Bereichen Biomasse, Zubehör und Wärmepumpe. So reicht es zum Feiern auch für ein ganzes Jahr.



Einen Höhepunkt für das Innviertel und die gesamte Einzugsregion soll die Hausmesse am 8. und 9. September bieten. Zu ihr werden mehrere Tausend Besucher erwartet. Einblicke in die Firma sind dann für alle möglich. Auch für die Unterhaltung wird bestens gesorgt sein. Also gleich den Termin vormerken, denn auch das hervorragend geschulte Hargassner Vertriebsteam steht dann für Beratungen zu den aktuell einzigartigen Förderungen bereit.



Im 40. Jubiläumsjahr zeigt Hargassner mit vielen Highlights, Aktionen und langjährig zuverlässigen Technologien einmal mehr, wie ökologisches, nachhaltiges Heizen auch in Zukunft richtig geht – als Komplettanbieter für erneuerbare Wärme.