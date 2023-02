Wegen der explodierenden Energiepreise drosselt die für die heimische Industrie als Vormateriallieferant wichtige deutsche Chemiebranche ihre Produktion immer weiter. Der deutsche Verband der Chemischen Industrie (VCI) erwartet nun, dass die Produktion der Chemie im Gesamtjahr um 8,5 Prozent zurückgehen wird. "Wir müssen uns im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen, um diesen Winter und auch das kommende Jahr zu überstehen", sagte VCI-Präsident Christian Kullmann.

In den Umsatzzahlen wird sich diese Produktionsdrosselung jedoch nicht Wiederspiegeln. Im zweiten Quartal, in dem die Produktion in der deutschen Chemie- und Pharmabranche um 6,4 Prozent zum Vorquartal sank ist der Umsatz aufgrund steigender Preise um 3,4 Prozent auf 64,9 Milliarden Euro gestiegen.