Der deutsche Chemikalienhändler Brenntag, Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen plant eine Milliardenübernahme: Das Unternehmen, das zuletzt wegen seiner führenden Position äußerst erfolgreich Preissteigerungen durchsetzen - und im zweiten Quartal den Umsatz um 37 Prozent und das EBIT um fast 50 Prozent steigern - konnte ist in Gesprächen mit dem US-Konkurrenten Univar. Brenntag-Vorstandschef Christian Kohlpaintner hatte erst kürzlich erklärt, das Unternehmen sehe sich den nordamerikanischen Markt mit verstärktem Interesse an. Er sei "robuster als viele Leute denken" und könnte attraktiver sein als der europäische, der unter der Energiekrise leidet. Univar wird an der New Yorker Börse mit mehr als fünf Milliarden Dollar bewertet, Brenntag kommt in Frankfurt auf einen Marktwert von rund elf Milliarden Euro.

Zusammen kämen Brenntag und Univar auf einen Jahresumsatz von mehr als 30 Milliarden Euro und auf einen operativen Gewinn von fast drei Milliarden. Brenntag peilt für das laufende Jahr ein operatives Ergebnis von rund 1,85 Milliarden Euro an, Univar nimmt 1,06 Milliarden Dollar (1,02 Mrd. Euro) ins Visier. Die Gespräche stehen aber offenbar noch am Anfang, wie die beiden Unternehmen klarmachten. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge, die als erste über die Pläne berichtet hatte, könnte es noch einige Monate bis zu einer Grundsatzentscheidung dauern. Bisher gebe es keine konkreten Ergebnisse oder Vereinbarungen, erklärte Brenntag. "Daher ist derzeit nicht absehbar, ob irgendeine Form von Transaktion stattfinden wird." Univar sprach von einer "vorläufigen Interessenbekundung" von Brenntag.